La canciller Laura Sarabia fue citada por la Fiscalía para que amplíe sus declaraciones en caso contra Armando Benedettí

La Cancillería remitió a la Procuraduría la investigación disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta agresión - crédito Jesús Aviles/Infobae

En la mañana del 16 de abril de 2025 se conoció que la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a la canciller Laura Sarabía para que declare en el caso en contra del Ministro del Interior, Armando Benedetti, por las acusaciones sobre un presunto maltrato del que habría sido víctima.

De acuerdo con La FM de RCN Radio, la citación fue programada para el 30 de abril ante el fiscal 11 designado por la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval.

La citación se otorgó luego de que la ministra de Relaciones Exteriores hiciera la solicitud para que nuevamente fuera atendida y pudiera ampliar las declaraciones que anteriormente entregó como sustento para dichas acusaciones.

Por medio de su cuenta de X, esto comentó la funcionaria en su momento: “En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública”.

Este vínculo entre los dos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, por los cuales al día de hoy ha metido las manos al fuego defendiendo su permanencia en la cartera, viene con acusaciones desde hace un tiempo por el escándalo de la financiación de la campaña del jefe de Estado en el año 2023.

Los audios que dieron pie a esta investigación contienen declaraciones de Benedetti en las que asegura haber organizado reuniones y gestionado recursos significativos para la campaña presidencial en la Costa Caribe - crédito Colprensa

Hace poco se reveló uno de los audios en los que Benedetti conversaba con Sarabia y le aseguraba que tenía relación directa con el entonces fiscal general Francisco Barbosa y su mano derecha Gabriel Jaimes, donde le habría asegurado que tenía vía libre para ser nombrado dentro del gabinete presidencial.

“Laura, yo pensé llamarte el miércoles-jueves, pero me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar en lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Ahora, con el número uno, y con Jaimes, y me dijeron que no pasa un culo, que me pueden nombrar en lo que tú quieras”.

Además, se puede escuchar en la conversación que el hoy ministro del Interior le afirma que, si requiriera alguna ayuda, él está dispuesto a dársela, ya que cuenta con una muy alta estima por algunos funcionarios de la administración: “Yo pensé llamarte, pero... y una más, yo estoy muy, pero muy bien ranqueado ahí, y estoy buscando que la persona que tenga la huevonada esa que salió el sábado sea una persona de acá... para que sepas, para cualquier cosa que necesites tú o el Gobierno”.

Sarabia fue interrogada sobre los movimientos financieros que habrían tenido lugar en esta región clave para la campaña. La investigación, que ha estado en el centro de la atención pública durante varios meses, se originó tras la divulgación de audios en 2023 que involucraban a Armando Benedetti- crédito John Paz/Colprensa

Investigación sobre presuntas irregularidades en la campaña de Gustavo Petro incluye declaraciones de Laura Sarabia

El pasado 28 de febrero, Laura Sarabia, compareció ante el despacho del fiscal séptimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación que busca esclarecer posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022. Según informó la Fiscalía, el caso se centra en determinar si se cometieron delitos relacionados con el manejo de fondos durante la campaña “Petro Presidente”, particularmente en la región Caribe.

De acuerdo con los detalles revelados, Sarabia fue interrogada sobre los movimientos financieros que habrían tenido lugar en esta región clave para la campaña. La investigación, que ha estado en el centro de la atención pública durante varios meses, se originó tras la divulgación de audios en 2023 que involucraban a Armando Benedetti, exembajador y actual ministro del Interior, en conversaciones con Sarabia. En dichas grabaciones, Benedetti expresó su descontento con el trato recibido por parte del gobierno, pese a su presunta contribución en la recolección de recursos para la campaña.

Armando Benedetti, ministro del Interior; Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores en investigaciones por presuntos abusos y financiaciones y regulares en campaña del presidente Gustavo Petro- crédito Colprensa/Canva

Audios filtrados y acusaciones de Benedetti

Los audios que dieron pie a esta investigación contienen declaraciones de Benedetti en las que asegura haber organizado reuniones y gestionado recursos significativos para la campaña presidencial en la Costa Caribe. En una de las grabaciones, Benedetti afirmó: “Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan”. Además, señaló que parte de esos fondos habrían sido destinados al Pacífico, cuestionando la falta de reconocimiento por parte del gobierno hacia sus esfuerzos.

En otro fragmento de los audios, Benedetti expresó su frustración por haber sido ignorado tras solicitar una reunión con el presidente Petro en la Casa de Nariño, donde, según sus palabras, lo dejaron esperando durante tres horas. En tono airado, el exembajador advirtió sobre las posibles consecuencias de su enojo: “Veo que esto me puede emputar, hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”.

Estas declaraciones han generado controversia, no solo por el lenguaje empleado, sino también por las implicaciones que podrían tener respecto a la transparencia en el manejo de los recursos de la campaña presidencial.