Asistió a una entrevista de trabajo y terminó laborando gratis y sin ser contratada: hasta le pidieron que llevara almuerzo

El índice de desempleo correspondiente a febrero de 2025 se ubicó en 10,3%, lo que representó una reducción de 1,4 puntos porcentuales respecto al 11,7% registrado en febrero de 2024, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Este es el dato más bajo para un febrero desde 2018, cuando la tasa fue del 10,9%. Sin embargo, la cifra aún se encuentra por encima del 9,6% reportado a finales de 2023.

Uno de los aspectos más preocupantes es la persistente brecha de género en el empleo. Mientras que la tasa de desempleo para los hombres fue del 8%, la de las mujeres alcanzó el 13,4%, lo que evidencia una diferencia de 5,5 puntos porcentuales.

En esta última cifra se ubica Valentina, una ilustradora y diseñadora gráfica de Cali, que en medio de la búsqueda interminable de trabajo vivió una desastrosa experiencia en la que, según ella, puede ser un claro episodio de “explotación laboral”. Su historia, compartida a través de la red social Tiktok, encendió el debate sobre las condiciones laborales en el sector creativo en Colombia.

En su relato, afirmó que lo que inicialmente parecía una oportunidad profesional terminó siendo una jornada laboral completa sin remuneración, bajo el pretexto de una “prueba técnica”.

Todo comenzó con una oferta publicada en LinkedIn, donde una empresa del sector textil buscaba diseñadores gráficos. Tras postularse, fue contactada rápidamente, pero no se le realizó ninguna entrevista ni se discutieron las condiciones laborales. En cambio, fue citada directamente a una prueba técnica presencial, con instrucciones específicas: debía presentarse a las 8:00 a. m., llevar almuerzo y disponer de toda la jornada para completar la tarea asignada.

“Ella me citó como una jornada laboral común de acá de Colombia (...) Ni siquiera hubo organización, porque cuando le pregunté a la ilustradora qué debía hacer, ella pensó que la supervisora ya me había dicho”, relató la joven.

La prueba consistía en diseñar 12 estampados para una colección completa de pijamas, con un plazo límite antes del mediodía. Según Valentina, el volumen y la naturaleza de las tareas eran equivalentes a las de un diseñador contratado, lo que levantó sospechas sobre las verdaderas intenciones de la empresa.

Al no poder completar la prueba en su totalidad, los reclutadores le informaron que no había pasado el proceso de selección. Sin embargo, la joven denunció que su trabajo fue utilizado sin compensación alguna, lo que calificó como una forma de “estafa laboral”.

Valentina decidió compartir su experiencia en su cuenta de TikTok (@v.alcatt), donde su testimonio generó una ola de reacciones. “Me dijeron obviamente que no pasaba esa prueba, pero por qué precarizan así a los diseñadores, independientemente si a mí me hubieran pagado el día, no es lo que vale. Uno no puede hacer una colección entera en un día, y si lo hace es porque usted está explotando a esa persona. Quiero poner esto sobre la mesa para que la gente se alerte”, enfatizó la joven.

A raíz del testimonio, decenas de profesionales del gremio creativo se identificaron con su caso, denunciando situaciones similares en las que empresas se aprovechan del talento y el tiempo de los aspirantes sin intención real de contratarlos.

“De casualidad se llama dulcekanela querida? 😅“; ”Ya veo que no fui la única OMG"; “Además una entrevista no debe durar más de 1 hora”; “Deben funcionar así, citan gente a entrevista, los ponen a diseñar gratis y luego no los contratan y ya y todos los días harán lo mismo 😱😱😱😱😱“; ”1 diseño es entendible pero 12 que descaro (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.