Gregorio Pernía criticó el paso de Melissa Gate por ‘La casa de los famosos All Stars’: ¿prefiere a Yina?

El reconocido actor colombiano Gregorio Pernía habló sobre el intercambio de participantes entre las ediciones de Colombia y All Stars de La casa de los famosos, pues en entrevista con el programa Pica y se extiende, de Telemundo, aseguró que la influencer antioqueña Melissa Gate, que fue enviada al formato estadounidense, no logró aprovechar al máximo la oportunidad para destacar en el programa, mientras que la mexicana Manelyk González, en la edición colombiana, recuperó una esencia que parecía haber perdido.

El actor, conocido por su participación en Sin senos no hay paraíso, La hija del mariachi y la segunda versión de Hasta que la plata nos separe expresó que esperaba más de Melissa Gate en el formato internacional: “Yo pensé que Melissa iba a generar un poco más de contenido del que estaba dando en Colombia. No se dio, creo que ganó de alguna forma también Manelyk porque recuperó una esencia que había olvidado”, afirmó Pernía, que participó en una edición de All Stars.

Otro de los aspectos destacados por Gregorio Pernía fue la relación entre Manelyk González y Yina Calderón, que inicialmente tuvieron diferencias en La casa de los famosos Colombia, lo que generó contenido, aunque después se reconciliaron y la DJ colombiana terminó regalándole a la mexicana una costosa cadena de oro con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este obsequio, que originalmente había sido un regalo de Epa Colombia a Calderón, fue el cierre de las tensiones entre ambas y dejó una impresión positiva entre los seguidores del programa.

Pernía calificó este desenlace como “precioso” y destacó la capacidad de las participantes para superar sus diferencias, pues el actor considera que este tipo de interacciones son las que enriquecen el formato.

En su análisis, Gregorio Pernía también habló sobre la dinámica en el formato All Stars en caso de que Yina Calderón hubiera sido la participante enviada en lugar de Melissa Gate. Según el actor, la empresaria de fajas, conocida por su carácter polémico y su programa de chismes, habría generado un ambiente mucho más conflictivo en el reality internacional: “Donde venga Yina a La casa de los famosos All Stars eso se volvería tremendo tierrero”, comentó Pernía, asegurando que su presencia habría desatado enfrentamientos significativos, especialmente con figuras como Alfredo Adame, con el que tuvo un tenso intercambio verbal a través de una videollamada en medio del intercambio de sus compañeras.

El actor reconoció que, aunque no conoce personalmente a Calderón, está al tanto de su trayectoria y su estilo directo al criticar a la farándula colombiana: “Es un ser humano que genera mucha polémica y tiene un programa de chismes donde le da ‘palo’ a todo el mundo. Viene de una familia humilde, pero es una berraca”, agregó el actor, destacando tanto su capacidad para generar controversia, tal como lo hizo con Manelyk.

Por esta razón, para Gregorio Yina Calderón fue más exitosa que Melissa, pues aunque no participó en el intercambio, se convirtió en un tema de conversación internacional, debido a su relación con Manelyk y las peleas que tuvo con Adame y el italiano Luca Onestini, que la volvieron tendencia en muy poco tiempo.

Las declaraciones de Gregorio Pernía se volvieron virales, teniendo en cuenta que demuestran cómo el impacto de los participantes en los realities y las dinámicas personales y culturales pueden influir en el desarrollo de estos formatos. Mientras que Melissa Gate y Manelyk González representaron dos enfoques diferentes en medio del intercambio, Yina Calderón se mantiene como una figura que, aunque no participó en el intercambio, sigue generando conversación y especulación sobre su potencial impacto en el formato internacional.