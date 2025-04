Porque no hay luz eléctrica, representantes a la Cámara no trabajarán en Semana Santa: tampoco tendrán sesión el lunes de Pascua

Los representantes a la Cámara frenaran sus actividades durante la Semana Santa - crédito @MinSaludCol/X

A través de una circular firmada por César Augusto Quiroga León, jefe de la División de Servicios de la Cámara de Representantes, se notificó que durante Semana Santa se llevarán a cabo cortes de energía eléctrica en el Capitolio Nacional y el Edificio Nuevo del Congreso de la República. La medida afectará el normal funcionamiento de las instalaciones desde el sábado 12 hasta el martes 15 de abril de 2025. Según el documento, “el corte de energía eléctrica programado en la Subestación del Edificio del Capitolio Nacional y Edificio Nuevo del Congreso” obligará a suspender actividades durante esos días.

En detalle, la circular indica que el Capitolio Nacional tendrá un “corte total de energía desde el sábado 12 desde las 6:00 a.m. hasta el día martes 15, hasta las 8:00 p.m.”. En cuanto al Edificio Nuevo del Congreso, se reportarán interrupciones en dos sectores: “el costado sur desde el sábado 12, 8:00 a.m. a 11:00 a.m., y el domingo 13 de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.”, así como “en las oficinas del costado sur, desde el día sábado 12, 8:00 a.m. hasta el domingo 13, 6:00 p.m.”.

En una circular informativa fechada el 31 de marzo de 2025, la División de Personal de la Cámara de Representantes comunicó a los funcionarios sobre el descanso remunerado correspondiente a la Semana Santa, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II, Artículo 13 del Acta Final de la Negociación Colectiva Unificada de 2021. En ella, se exonera a los funcionarios de compensar el tiempo complementario durante los días de descanso de la Semana Santa, que comprende los días lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de abril de 2025.

Además, la circular informó que, de acuerdo con el Acta Final de Acuerdo Sindical del 8 de abril de 2024, se concederá el lunes 21 de abril de 2025 como “Día de la Familia del Primer Semestre”. Esto, en cumplimiento del Artículo 5 de la Ley 1857 de 2017, “con el propósito de que todos los funcionarios y funcionarias disfruten de este tiempo en paz y armonía junto a sus seres queridos, contribuyendo al bienestar de todos los servidores de la Cámara de Representantes”.

El acuerdo sindical que se hace referencia en la circular antes mencionada se basa en el artículo 13 del Acta Final de la Negociación Colectiva Unificada, firmada el 21 de mayo de 2021, en el contexto de los Programas de Bienestar Social. Este artículo establece que los funcionarios están exentos de compensar las horas correspondientes a la Semana Santa.

Al igual que los congresistas de la Cámara de Representantes, los senadores también gozarán de días de descanso remunerado durante la Semana Santa. Según la Circular No. 05 de la Dirección General Administrativa, los días 14, 15 y 16 de abril de 2025 se otorgarán como descanso compensado a los funcionarios del Senado, conforme con el Artículo 2.2.5.5.51 del Decreto 648 de 2017.

Sin embargo a diferencia de los representantes a la Cámara, los senadores deberán extender su jornada laboral entre el 3 y 9 de abril para compensar el tiempo correspondiente.

Según la emisora W Radio la mesa directiva del Senado de la República explicó con respecto a este tema que no se celebrarán sesiones esta semana, después de que la mayoría de las bancadas pidieran la suspensión. Explicaron que, como parte de un acuerdo previo, se había decidido recuperar esos días trabajando de lunes a jueves en las dos semanas anteriores, extendiendo así el horario habitual de trabajo en un día adicional.

Después de la Semana Santa, la Comisión Séptima del Senado reanudará la discusión sobre la reforma a la salud. Las audiencias públicas ya están fijadas, con la primera programada para el martes 22 de abril. Tras estas sesiones, se anticipa que se radique la ponencia favorable del proyecto.