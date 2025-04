Migrante colombiano en España explicó cómo lidió con el bullying en contra de su hijo en el colegio: “Un día ya no quiso regresar al colegio”

Meniconó que, como padre, uno de sus mayores miedos al mudarse era el trato que su hijo podría recibir en el colegio - crédito @davidcastellanos.fitness / TikTok

Ni la búsqueda de trabajo, ni los costos de vida. Lo que más preocupaba al migrante colombiano David Castellanos al mudarse a España era el trato que su hijo, en edad escolar, podría recibir de sus compañeros.

Y, como si fuese una premonición, un día no quiso regresar al colegio y empezó a presentar problemas de salud, relacionados con el estrés, que requirieron de la intervención de Castellanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según comentó en un video compartido a través de su perfil en la plataforma TiikTok, por la pandemia, no pudo verlo durante dos años y luego se le adelantó al resto de la familia, al viajar a España para establecerse:

El menor, incluso, empezó a enfermarse por el estrés de ir a clases - crédito @davidcastellanos.fitness / TikTok

“Durante esos dos años, fue educado al 100% por la mamá, que suele ser muy amigable y resolver todo por pasos. Estoy completamente de acuerdo con la forma en la que fue educado; sin embargo, un día ya no quiso ir más al colegio y no sabíamos exactamente que era lo que pasaba”.

Además, el niño “comenzó a tener mucho estreñimiento, no iba al baño. Así que lo llevamos al médico y él comenzó a hacerle unas preguntas sobre cómo iba en el cole. Le preguntó por sus amigos y dijo: No quiero hablar de eso. Entonces nos preguntamos: ¿Qué no estamos viendo?”.

Luego de indagar, descubrieron que su hijo era víctima constante de matoneo y, para colmo, el niño que solía molestarlo terminó en el puesto de al lado, molestándolo, incluso, entre clases:

Contrario de lo que podría pensarse, no estuvo relacionado con la xenofobia - crédito @davidcastellanos.fitness / TikTok

“Oh sorpresa, el cambio se dio porque sentaron al niño que les hacía bullying a los demás, a su lado. Ahí comenzó toda la travesía porque él no sabía como lidiar con eso, a pesar de que había seguido al pie de la letra las instrucciones de la mamá”.

Castellanos sugiere que la actitud controlada de su hijo podría obedecer a la ausencia de una figura masculina, porque “seamos honestos. Los niños son niños, no tienen muy claros ciertos límites y son muy físicos, sobre todo los hombres. Se golpean, se empujan y Miguel Ángel (su hijo) había sido criado al 100% por su mamá, cuando las dos caras de la moneda son importantes”.

Cierto o no, la posibilidad de defenderse hizo que el niño se mostrará aliviado y evitará, incluso, que algunos de sus compañeros fueran víctima de lo que había estado padeciendo:

El menor, incluso, empezó a experimentar problemas de salud, asociados con el matoneo - crédito VisualesIA

“Obviamente, en un mundo ideal, todo se soluciona hablando, pero un día me senté con él y le dije: si él te ataca físicamente, si te pega –porque ya lo había hecho– defiéndete y no va a haber problema. La cara de mi hijo cambió por completo porque era tanto el estrés que él tenía, que haber escuchado, que se podía defender y hacer valer sus límites, fue un alivio total”.

Frente a las dudas de otros migrantes, Castellanos explicó que el bullying del que fue víctima su hijo no responde a ideas xenófobas, aunque llegó a pensarlo. E insistió que la ciudad a la que se mudó junto a la familia llegan cientos de personas al año y son bien recibidas:

“Me gustaría aclarar si el tema de la nacionalidad ha sido o no un problema, porque es uno de los miedos más grandes que tenemos los latinos cuando metemos a nuestros hijos al colegio porque en series y películas nos han mostrado que en España el ambiente y el bullying son mucho más pesados, pero yo pienso que los niños son iguales en todos lados. Quizás acá son más bruscos con las palabras que usan, pero en términos generales son lo mismo. La nacionalidad en Barcelona, realmente, no ha sido un problema”