El expresidente Santos y más políticos colombianos lamentaron la muerte de Vargas Llosa

América Latina está de luto luego de que en la noche del domingo 13 de abril se confirmara el fallecimiento a los 89 años de edad del escritor peruano y premio Nóbel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Su propio hijo Álvaro Vargas Llosa confirmó en su cuenta oficial de la red social X que su progenitor murió en la capital peruana “rodeado de su familia y en paz”.

“Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido en Lima (...) Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá”, afirmó en un corto comunicado.

El autor de La Ciudad y Los Perros tuvo un vínculo estrecho con Colombia, por lo que su deceso impactó a varios políticos con los que llegó a compartir en el país, como fue el caso del expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, que se sumó a las voces que lamentaron esta pérdida para las letras latinoamericanas.

“Lamentamos profundamente la muerte de Mario Vargas Llosa, maestro de la literatura y un buen amigo. Su obra y legado perdurarán por generaciones. Nuestras más sentidas condolencias a su familia [sic]”, expresó en X.

También el ministro del Interior Armando Benedetti expresó sus condolencias a uno de los autores del Boom Latinoamericano.

“Lamentando el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Sus letras van a quedar para siempre en la historia latinoamericana y universal [sic]”, afirmó la mano derecha del presidente, Gustavo Petro.

Otro escudero del jefe de Estado, el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, no solo dio cuenta de su pesar por la partida del escritor peruano, sino que incluso recordó una anécdota que vivió con él.

“En 2014 fui invitado por Mario Vargas Llosa a su apartamento de Lima, Perú. Me invitó a adaptar para la TV su obra “Travesuras de la niña mala”. Aunque estábamos en orillas ideológicas distintas hicimos un buen equipo de trabajo. Al final no se hizo pero me queda el recuerdo de un buen hombre y un buen escritor. QEPD [sic]”, afirmó.

Su reacción no dejó de ser paradójica ya que Vargas Llosa era reconocido por su pensamiento de derecha, e incluso llegó a descalificar a Petro, recién se conoció que fue elegido presidente en Colombia, detalle que no dejo pasar el también libretista.

“En estas cuestiones políticas nadie puede decir quién es el bueno y quién es el malo. Simplemente pensamos distinto [sic]”, trinó.

A sus voces se sumó la del embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, quien recordó que era él último de los escritores del fenómeno literario latinoamericano de las décadas de 1960 y 1970.

“Eran 4 gigantes del Boom : Cortázar; Carlos Fuentes; García Márquez y hoy ha muerto el último Mario Vargas Llosa [sic]”, recordó en X.

También destacó el pensamiento del escritor, que no solo se destacó en la cultura, sino también por sus cuestionamientos a los gobiernos de la región.

“Una pérdida enorme para la literatura y para el debate político intelectual. Vargas cambió de socialista a socialdemócrata , luego a centrista, luego a liberal en su búsqueda del equilibrio entre la igualdad y la libertad [sic]”, afirmó.

Finalmente señaló que en “la literatura también cambió” pero que eso no significó que disminuyera “en nada su sensibilidad social y humana”.

“Queda su obra. Somos lo que hacemos! [sic]”, concluyó en su publicación en la red social.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue otra de las políticas colombianas que lamentó la muerte de Vargas Llosa.

“Hay grandes que nunca deberían partir. ¡GRANDE por siempre Mario Vargas Llosa! Amo su literatura y extrañaré siempre su pluma [sic]”, publicó en X.

