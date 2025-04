Vicky Dávila contestó a Daniel Quintero por decir que “cerraría el Congreso” si ganaba la presidencia: “Es Claudia López en hombre”

Vicky Dávila lanzó duras críticas a Daniel Quintero por decir que cerraría el Congreso en caso tal de llegar a ser presidente de Colombia - crédito Asobancaria y Alcaldía de Medellín

En una entrevista con el medio Cambio, el exalcalde de Medellín y aliado político del presidente Gustavo Petro, Daniel Quintero, planteó una propuesta radical sobre el rumbo institucional del país. Al referirse a una eventual llegada suya a la Presidencia, afirmó: “Gano la Presidencia, cierro el Congreso y convoco a una constituyente para resetear este país, porque, así como está, el país no funciona”.

Frente a estas aseveraciones por parte de Quintero, las cuales ya ha dicho en otras entrevistas, la también precandidata presidencial, Victoria Eugenia Dávila Hoyos conocida como Vicky Dávila, le respondió al exmandatario paisa por medio de la red social X. “Es Claudia López en hombre”, comentó la periodista en su mensaje.

Durante la entrevista, Daniel Quintero fue consultado directamente sobre si impulsaría una asamblea constituyente en caso de llegar a la Presidencia. El exalcalde respondió que esa sería su prioridad, argumentando que la actual Carta Magna no responde a los desafíos contemporáneos del país ni del entorno global.

Daniel Quintero volvió a decir que cerraría el Congreso si llegara a ser presidente de Colombia - crédito @QuinteroCalle

“Sería mi primera acción. Estoy convencido de que este país ya necesita renovar su Constitución. Lo hicimos en 1991 y en su momento fue importante con respecto al país que teníamos. Aunque hay defensores a muerte de la Constitución de 1991, esa Constitución ya murió. No está preparada para enfrentar los retos de hoy, y mucho menos los del futuro. ¿Qué se viene, no solo para Colombia, sino para el mundo? Lo que está pasando en Estados Unidos no es un accidente. Las tarifas o los aranceles que están imponiendo no son un accidente. Estamos entrando en una nueva era”, contestó el político paisa.

Al ser interrogado sobre cómo una nueva Constitución podría enfrentar los desafíos actuales, Daniel Quintero respondió con una crítica directa al Congreso, al que señaló como un obstáculo para cualquier transformación profunda. Reiteró su intención de cerrarlo y convocar a una constituyente como primer paso de un eventual gobierno suyo.

“Pues lo primero es que hay que cerrar el Congreso. Este Congreso no cambia ni deja que el país cambie. Es un Congreso que solo se une para lo malo. Cuando hay que aprobar algo malo para la gente, piden 3.000 millones de pesos. Y para algo que es bueno para la gente, piden el doble. Es un Congreso que no representa al país. Gano la Presidencia, cierro el Congreso y convoco a una constituyente para resetear este país, porque, así como está, el país no funciona. No hay que tenerle miedo a esta generación. Esta generación está lista para plantear una nueva institucionalidad”, comentó.

Vicky Dávila lanzó fuerte respuesta al exalcalde Daniel Quintero - crédito @VickyDavilaH

Frente a las declaraciones de Daniel Quintero, la periodista Vicky Dávila reaccionó con un mensaje crítico en sus redes sociales. Cuestionó el tono y las propuestas del exalcalde de la capital de Antioquia, comparándolo con el presidente Petro y con la exalcaldesa Claudia López, a quienes ha criticado en otras ocasiones.

“Este cree que con más amenazas y más caos, al estilo Petro, va a lograr ganar votos. Es Claudia López en hombre. Peligrosos. En el país hay que ‘resetear’ la política, pero de personajes como usted”, escribió Dávila como respuesta al exalcalde paisa.

Las palabras de Dávila no pasaron desapercibidas por Daniel Quintero y le contestó que “a ustedes los de siempre y al congreso corrupto también los vamos a resetear”.

Daniel Quintero le contestó a Vicky Dávila - crédito @QuinteroCalle

Y es que, en múltiples oportunidades, la precandidata presidencial y periodista ha sido critica con Daniel Quintero. En otra ocasión, en una publicación del 21 de febrero del 2025 también lanzó fuertes cuestionamientos en contra del político cercano al Gobierno nacional.

“Daniel Quintero quiere subir en las encuestas a punta de insultos, usándome como su estrategia. Pero yo no voy a entrar en ese juego. No hago cálculos, no uso a nadie para mis propios fines. Voy de frente, sin rodeos, sin mirar a los lados. Que otros sigan buscando peleas, yo sigo firme en mi camino”, escribió Dávila en una publicación hecha en su perfil de la red social X (antes conocida como Twitter).