Ornella Sierra reveló que a pesar de haberse sometido a un retoque estético, no fue suficiente para mantener su figura

Ornella Sierra es recordada por haber formado parte de La casa de los famosos Colombia y gracias a esto, convertirse en la host digital de la segunda temporada del reality del Canal RCN.

La joven conocida como la Barbie costeña recientemente habló del procedimiento estético al que se sometió para mejorar su apariencia física, pero contrario a lo que ella pensaba, no fue suficiente para mantenerse en el peso ideal. Lo hizo con una fotografía de uno de los viajes que realizó con sus amigos papillentes cuando ya se había realizado el procedimiento.

La joven influenciadora recordó que “una lipo solo es un resultado inmediato”, pero si no se cuenta con una rutina de ejercicios, así como con el cuidado de la alimentación, no será posible mantener ese resultado que da la cirugía plástica: “Ustedes no se cuidan la lipo con ejercicio y juicio quedan igualitas, ni que fuéramos de plástico, ojalá”.

Las declaraciones de la joven fueron respaldadas por algunas de sus seguidoras, que agregaron que en ocasiones no es necesario invertir dinero en cirugías, sino que se necesita de una buena asesoría nutricional para poder sacar adelante los objetivos que se tienen.

Entre los mensajes que más destacan en la publicación están: “Ahora habló la experta en fitness y que para bajar de peso necesitó una lipo”; “creo que tiene razón, si no se cierra el pico, no se va a tener ningún resultado”; “creo que lo que todos queremos es bajar de peso de manera fácil, pero nadie había dicho que es necesario comer bien y ejercitarse”, entre otros.

Adicionalmente, en su cuenta de Instagram presumió el cuerpazo que ha conseguido con trabajo duro en el gimnasio, con un diminuto bikini en color vino dejando a más de uno con la boca abierta con su exuberante silueta.

Ornella hizo casting para presentar ‘Buen día, Colombia’

Recientemente, la joven barranquillera presumió en sus redes sociales el cambio de look que tuvo con el objetivo de audicionar para quedarse como presentadora de Buen día, Colombia.

Cabe aclarar que como presentadoras invitadas han estado Julieta Piñeres, Adriana Betancur, María Mercedes Ruiz, Sandra Bohórquez, pero Ornella fue convocada de nuevo y al parecer se habría acoplado mejor al grupo de presentadores que sigue a la cabeza de Ana Karina Soto y Orlando Liñán.

“Hermosa nuestra pinky show”, “muy bien Ornella 👏👏 Saludos desde Panamá”, “estuviste increíble”, “que bueno ver a Orne de nuevo”, “lo hiciste genial mi Linda y te veías uff”, “cada día más wow”, “me encantó la participación de Orne bella”, “estuviste espectacular como has mejorado muchas bendiciones”, “ella puede ser lo que sea, pero la vi hoy y lo hace muy bien”, “amé verla ahí”, “dónde están los que hablaron de su salida del canal”, “dejen a Ornella lo hace muy bien”, son parte de los comentarios que recibió el paso de Ornella Sierra por Buen Día Colombia, programa en el que la piden como nueva presentadora.

La despidieron de RCN, esto dijo

En vista de los comentarios que surgieron cuando su rostro dejó de verse en las publicaciones del Canal RCN, fueron varios quienes especularon sobre su salida de la sección digital del reality.

Al respecto, la joven creadora de contenido respondió en medio de una conversación con Carlos Claro en su sección Más Claro, imposible:

“No, pues la verdad, cada cosa tiene su ciclo. Yo estoy siendo host digital desde septiembre (de 2024) y, pues, ya yo grabé casi todos mis contenidos. Me van a seguir viendo en el canal porque sigo siendo talento del canal”, aseguró Ornella, aclarando que no fue despedida y que su vínculo con el canal continúa.