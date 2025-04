Norma Nivia se defendió por señalamientos de que manipula a Mateo Varela en ‘La casa de los famosos Colombia’

Norma Nivia respondió a señalamientos de que manipulaba a Mateo para su beneficio en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía del Canal RCN

No cabe duda de que la semana 11 de La casa de los famosos Colombia fue una de las más vibrantes a los ojos de los televidentes. A la par que se realizaba el sonado intercambio entre Melissa Gate y Manelyk González de La casa de los famosos All-Stars, las tensiones estuvieron altas por cuenta de decisiones, alianzas e intrigas que marcan el tono de lo que ocurre en el reality show del Canal RCN.

Una fuente de conflicto desde las primeras semanas del aislamiento del mundo exterior al que están sometidas las celebridades en la casa estudio, se relacionó con Mateo Varela y Norma Nivia.

Pese a las probabilidades aparentemente escasas del ‘Peluche’ de conquistar a la actriz (debido a que en varias oportunidades afirmó que no le gustaban los hombres más bajos de estatura que ella), terminaron gestando una de las relaciones de la temporada.

Sin embargo, ni a los televidentes ni a los propios participantes se les pasó por alto que Mateo inicialmente estuvo interesado en Karina García, lo que fue utilizado tanto por ella como por el resto de las ‘chicas Fuego’ para generar presión en la pareja.

Sumado a lo anterior, Norma Nivia no quedó bien parada cuando se mostró en la sala de cine que estuvo aconsejando a Melissa Gate para que se posicionara en contra de Yina Calderón y le dijera que se burlara de su físico, al punto que esta última la describió como “la verdadera bruja” de la competencia.

Adicionalmente, la sesión de cine puso al descubierto a Mateo y Norma por hacer una serie de comentarios negativos contra Karina, lo que llevó a que esta acusara a Mateo de tenerla como objetivo de eliminación, tomando en cuenta sus constantes nominaciones.

Desde entonces, la pareja y las ‘chicas Fuego’ se muestan abiertamente hostiles, y todo eso fue usado por Yina junto a Karina y la Toxi Costeña para crear contenido.

Este sábado 12 de abril, las tres ‘chicas Fuego’ pusieron en marcha El Bochinche TV, que consistió en una serie de entrevistas a los otros participantes. El objetivo era preguntar por cuestiones especialmente sensibles para los entrevistados, especialmente si podían contribuir a que el juego cambiara de algún modo por conflictos o revelaciones.

De ahí que uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando pasó al frente Norma Nivia. De inmediato, la pregunta para la actriz fue si manipulaba a Mateo para su beneficio, y su respuesta fue contundente.

“Voy a aclarar una cosa… Yo no manipulo a Mateo. Durante el liderazgo de él nunca dije nada, no tuve nada que ver con las preguntas del brunch y por eso se lo dije a Carla [Giraldo, la presentadora del reality show] que lo aclarara. Yo no lo manipulo, él es una persona completamente madura e inteligente para tomar sus propias decisiones”, afirmó.

Una vez el momento se difundió en redes sociales, los televidentes elogiaron a las ‘chicas Fuego’ por la dinámica y por los resultados que arrojó. “Las Chicas Fuego son tan buenas que hicieron hablar a los muebles hoy”, “Amé el bochinche del día de hoy, estuvo candela”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Cabe recordar que actualmente son siete los nominados para eliminación. Laura G fue nominada por Alerta, el último eliminado del formato, mientras que Fernando el Flaco Solórzano y Karina García fueron nominados por los votos de sus compañeros. La Toxi Costeña y Mateo Varela fueron nominados por el voto del público, Lady Tabares fue elegida por Camilo Trujillo como beneficio del líder de la semana, y Altafulla fue nominado por el Jefe por contestar el teléfono.