Mr. Taxes le contesta a Miguel Uribe por comentarios sobre socialismo: “Este debate anacrónico de la guerra fría no refleja las preocupaciones de los colombianos”

El senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay compartió una entrevista en Noticias Caracol en la que lanzó críticas al Gobierno de Gustavo Petro y reafirmó su postura política de cara a las elecciones de 2026. En su cuenta de X, acompañó la publicación con un mensaje en el que se distanció del actual proyecto de gobierno. Además, lanzó críticas en contra del socialismo diciendo que es “pobreza y miseria”.

Dichas palabras no pasaron desapercibidas por un exfuncionario de la actual administración pública del país. Se trata del exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes también conocido en redes sociales como Mr. Taxes, quien por medio de la misma red social le contestó a Uribe Turbay cuestionando que ponga estos temas sobre la mesa, que según Reyes “no reflejan las preocupaciones de los colombianos”.

El mensaje que escribió en su publicación el legislador perteneciente a la Comisión Tercera del Senado de la República fue el siguiente: “El socialismo es pobreza y miseria, nosotros defendemos la libertad. En el 2026, vuelve la seguridad”.

En respuesta al mensaje publicado por Miguel Uribe Turbay, Luis Carlos Reyes, quien ocupó dos cargos en el Gobierno de Gustavo Petro, como director de la Dian y después como ministro de Comercio, cuestionó el enfoque ideológico del senador, al considerar que no se ajusta a las preocupaciones reales del país. Según Reyes, el discurso centrado en confrontaciones de la Guerra Fría no contribuye a los debates actuales sobre políticas públicas.

Planteó que el verdadero reto está en construir un Estado que garantice derechos básicos y condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos. “Miguel, este debate anacrónico de la guerra fría (“socialismo vs. libertad”) no refleja las preocupaciones de los colombianos. Todos queremos un Estado social de derecho que garantice seguridad, educación, salud y condiciones laborales dignas. La discusión es cómo llegar allá”, contestó el exministro por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

En cuanto al video de la entrevista que compartió en su cuenta de X, Miguel Uribe Turbay afirmó que la seguridad será el eje central del debate electoral de 2026. El senador sostuvo que el país enfrenta un retroceso en materia de orden público y vinculó esta situación con decisiones del actual gobierno. También insistió en que el próximo proceso electoral estará marcado por una disyuntiva ideológica que, a su juicio, definirá el rumbo del país.

“Yo creo que el tema va a ser, va, la campaña va a ser sobre temas, particularmente seguridad, porque sin seguridad no hay paz y hoy estamos viviendo, hoy nos están devolviendo María Alejandra un pasado al que ningún colombiano quiere volver, a ese pasado de de de de guerra, de violencia al que no queremos llegar. Y hay un tema central que va a ser fundamental, libertad. Si a mí me tocar escoger, ¿qué va a dividir esta elección? Es o libertad o socialismo”, aseveró el congresista de oposición en dicho espacio.

En la misma entrevista, el senador Miguel Uribe reafirmó su aspiración presidencial dentro del Centro Democrático y manifestó su intención de consolidarse como la figura que represente al partido en los comicios de 2026.

“A mí me encantaría ser el candidato de Álvaro Uribe, y para eso estoy compitiendo dentro del partido y espero ser el candidato que una a Colombia para ganar y para gobernar”, precisó en la sección Yo me creo presidente de Noticias Caracol.

El senador también expresó que está conforme con el avance de su aspiración dentro del Centro Democrático, aunque reconoció que uno de los principales obstáculos ha sido la definición clara de las reglas internas del proceso. Añadió que la polarización política que atraviesa el país, con un escenario marcado por el enfrentamiento entre las posturas de izquierda, representadas por el presidente Gustavo Petro, y sectores de derecha, representa un desafío adicional para su candidatura, pues, según advirtió, puede ser aprovechada por actores políticos que buscan sacar rédito del enfrentamiento ideológico.