Katherine Miranda mandó al Gobierno Petro a reflexionar en Semana Santa y pidió que “no crucifique” a la oposición

Durante el inicio de la Semana Santa, una de las épocas de mayor simbolismo para millones de ciudadanos en Colombia, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, publicó un mensaje en sus redes sociales que generó múltiples reacciones en la esfera política nacional. En su cuenta oficial de Instagram, la congresista aprovechó el Domingo de Ramos, celebrado el 13 de abril de 2025, para enviar una crítica velada al Gobierno del presidente Gustavo Petro, en la que hizo un llamado a la reflexión y al respeto por la diferencia ideológica.

A través de una imagen con un mensaje claro y directo, la representante expresó su preocupación frente a lo que calificó como una actitud de persecución por parte del oficialismo hacia quienes no comparten plenamente la línea del actual Ejecutivo. En la publicación se lee: “Esperamos que esta Semana Santa el Gobierno reflexione y no crucifique a quien piensa distinto y no olvida las críticas del pasado”, frase que resume el tono simbólico y político que Miranda quiso imprimir a su intervención.

El mensaje estuvo acompañado de un texto adicional en la descripción de la publicación, en el que profundizó su postura: “Es momento de que el Gobierno reflexione, escuche y deje de perseguir a quien piensa distinto. 🙋‍♀️ La coherencia también se practica”. Con este mensaje, Miranda reiteró su llamado a la coherencia política y a la necesidad de respetar las voces disidentes, en especial dentro de los sectores que alguna vez compartieron una visión común con el actual Gobierno, pero que optaron por caminos independientes ante desacuerdos en la gestión.

Miranda, que es una de las voces críticas dentro del mismo espectro político que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, ha insistido en varias oportunidades en la necesidad de fomentar un debate abierto, sin descalificaciones ni represalias. Según lo expresado en su publicación, la congresista denunció en el pasado una situación en la que quienes se atreven a cuestionar decisiones gubernamentales o proponer proyectos que no se ajustan a la agenda oficial, enfrentan bloqueos, amenazas y campañas de desprestigio promovidas por lo que se dominan como “bodegas digitales”.

La referencia a la crucifixión, en el contexto de Semana Santa, adquiere una carga simbólica significativa. Más allá de su connotación religiosa, se convierte en una metáfora sobre la intolerancia frente a la crítica, por lo que el llamado de la representante no solo busca visibilizar su inconformidad con el trato recibido, también alertar sobre un fenómeno más amplio de estigmatización hacia la oposición o hacia quienes disienten desde dentro del espectro progresista.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y en la misma publicación, usuarios expresaron opiniones divididas. Por un lado, hubo quienes respaldaron el mensaje de la congresista, considerándolo un acto de valentía y coherencia frente a lo que perciben como una creciente intolerancia del Gobierno. Algunos comentarios destacaron la importancia de mantener la pluralidad y de permitir que voces divergentes tengan espacio en el debate público; por otro lado, también hubo críticas hacia la representante por utilizar una fecha de profundo significado religioso para emitir una crítica política.

En varios de los comentarios que recibió la publicación, se pueden leer: “Creo que la que debe también pensar es usted y dejar de destilar tanto veneno y buscar excusa alguna para atacarlo”; “Que tristeza cuanta equivocación con usted, pero le agradezco a Petro, por el, usted mostró su verdadero rostro”; “Crucificar? Crucificados resultamos los que confiamos en ud, deje el show, que ya se supo para quien labora ud”; “Excelente reflexión, los creyentes asumimos semana santa con fé y un corazón abierto al prójimo... Otros la asumen como una semana de guerra, odio, fanatismo y división”.