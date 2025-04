Ignacio Baladán, novio de La Segura, se pronunció tras el nacimiento de su hijo Lucca: “Es inexplicable lo que viví”

La pareja le dio la bienvenida a su hijo Lucca y poco a poco han dado a conocer sus impresiones sobre este momento tan especial - crédito @ignaciobaladan y @la_segura/Instagram

Al mediodía del sábado 12 de abril de 2025, la noticia más esperada por los seguidores de Natalia Segura (conocida en redes sociales como La Segura) y de Ignacio Baladán se hizo realidad: el primer hijo de la pareja, Lucca, finalmente ha nacido en un hospital de la ciudad de Medellín.

En cuestión de minutos la noticia se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación, en medio de las manifestaciones de alegría de los usuarios, amigos y otros creadores de contenido que no dudaron en felicitar a la pareja por este importante hito en sus vidas.

El nacimiento de Lucca, que pesó 3,45 kilos y se encuentra en óptimas condiciones, se dio a conocer mediante una tierna fotografía publicada en las redes sociales por People, que tuvo la primicia. En la imagen (donde el rostro del recien nacido está distorsionado para proteger su identidad), se ve a La Segura sosteniendo a su hijo en brazos mientras el chef uruguayo los abraza con una sonrisa de absoluto júbilo por lo que estaba viviendo.

La primera imagen de los padres junto a su hijo recien nacido - crédito @la_segura/Instagram

Todo esto representa la culminación de lo que dio inicio cuando la pareja confirmó en octubre de 2024 que estaban esperando a su primer hijo, al que decidieron ponerle Lucca luego de considerar que era un nombre “imponente” y perfecto para su pequeño.

Luego de compartir tiempo con su esposa y estar pendiente de su primogénito, Baladán se tomó un respiro y aprovechando que tanto la madre como el bebé estaban durmiendo, se dirigió a los seguidores de la pareja a través de sus historias de Instagram, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo a lo largo de los meses de embarazo de La Segura, así como los mensajes de felicitación.

El chef uruguayo agradeció a todos los seguidores por sus mensajes - crédito @ignaciobaladan/Instagram

“Es inexplicable lo que viví hoy. Gracias a todos por los mensajes que nos enviaron. Ahora, Natalia está descansando, y Lucca también está dormido. Yo no pude comer ni almorzar hoy, solo me estoy comiendo unas almendras que me traje”, comentó Baladán con una sonrisa, mientras describía cómo ha sido su jornada.

El chef confirmó que, por el momento, su pareja y el bebé necesitan descansar, puesto que en cuestión de minutos La Segura tendría que despertarse para amamantar a Lucca.

Así fue el “antes y después” de La Segura y Baladán el día del nacimiento de Lucca

A la par con las palabras del uruguayo, la pareja subió algunos momentos mientras se encontraban en el centro médico previo y posterior al nacimiento de su pequeño.

La pareja se mostró bailando antes de uno de los momentos más trascendentales de sus vidas - crédito @ignaciobaladan/Instagram

En la previa a que La Segura iniciara sus labores de parto, la pareja se grabó por unos segundos bailando, ya preparados con sus vestimentas de hospital, y con sonrisas que delataban la felicidad y los nervios previos a que diera inicio el parto. De este modo, hicieron gala de su sentido del humor incluso en un momento tan intenso emocionalmente.

Luego, y una vez pudo dormir un rato, La Segura publicó un corto clip musicalizado con la canción Te Esperaba de Carlos Rivera, en el que aparece amamantando a Lucca. El bebé ya aparece vestido con la ropa que le trajeron sus padres para la ocasión, de color blanco, y usando un gorro para protegerlo del frio. Aunque no se escucha a la creadora de contenido, se alcanza a apreciar que le habla tiernamente a su hijo.

La creadora de contenido se mostró dando de comer por primera vez a su recién nacido - crédito @la_segura/Instagram

Las reacciones a este momento fueron inmediatas. “Yo amo ver a una mamá darle pecho a su bebé, esa conexión es única”, “Es demasiado hermoso ese momento”, “Amoooooo verte ser mamá”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.