El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció medidas de seguridad y logística para los próximos partidos del Atlético Bucaramanga en la Copa Libertadores 2025

El alcalde Jaime Andrés Beltrán se refirió a las medidas de los próximos partidos del Atlético Bucaramanga por la Copa Libertadores - crédito Alcaldía de Bucaramanga y @bucaramangaoficial/Instagram

Con partidos cruciales en puerta, el Atlético Bucaramanga se prepara para recibir a Fortaleza en el estadio Américo Montanini luego de la Semana Santa, en un enfrentamiento trascendental por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Según lo detallado por el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se están tomando medidas preventivas con el fin de garantizar la seguridad tanto de los jugadores como de los aficionados, tras incidentes recientes ocurridos en otra sede del torneo.

En particular, el mandatario hizo énfasis en la importancia de aprender de lo sucedido en el partido entre Colo Colo y Fortaleza en Santiago de Chile, donde, lamentablemente, dos hinchas perdieron la vida en desmanes previos al encuentro.

“Es lamentable lo vivido en Chile y eso no puede pasar en ninguna ciudad. Por eso creo que la Conmebol tomará medidas y nosotros, como alcaldes, con el compromiso asumido en esta competencia, lo principal que vamos a garantizar es la seguridad”, aseguró Beltrán.

El alcalde indicó que serán fortalecidas con el objetivo de prevenir hechos similares a los ocurridos en Chile, donde murieron dos hinchas de Colo Colo - crédito @u_trews/X

El impacto del Atlético Bucaramanga en un partido clave

El enfrentamiento contra Fortaleza será uno de los más esperados por la hinchada del auriverde, ya que marcará la posibilidad de consolidar su posición rumbo a los octavos de final. El equipo se encuentra bien encaminado en esta etapa del torneo.

Por otra parte, Beltrán también destacó que este tipo de eventos internacionales representa una oportunidad para fortalecer la economía local, lo que puede llegar a generar un impacto positivo significativo para la ciudad. “Tenemos que unirnos alrededor del equipo. La fiesta del fútbol debe terminar siendo una gran fortaleza para la ciudad, la economía y el desarrollo”, expresó el alcalde.

El alcalde subrayó en repetidas ocasiones que la situación vivida en Chile es un claro llamado a no bajar la guardia en términos de protocolo y manejo del orden público. “Lo que pasó en Colo Colo muestra que, si no se controla el orden público, puede generar una afectación no solamente al fútbol, sino también a la tranquilidad de la ciudad y del territorio”, afirmó añadiendo que la coordinación con instituciones locales y la Conmebol será clave en este proceso.

El argentino Fabián Sambueza fue considerado la figura del encuentro pasado ante Racing de Avellaneda, junto a su compatriota, el delantero Luciano Pons y el arquero colombiano Aldair Quintana - crédito @ABucaramanga/X

Además del operativo de seguridad habitual, Beltrán aseguró que se buscarán opciones para fortalecer la vigilancia en puntos periféricos alrededor del estadio, previniendo cualquier tipo de altercados que puedan opacar el evento. “Vamos a fortalecer todo el operativo de seguridad frente al partido que vamos a tener tanto este fin de semana como con Fortaleza después de Semana Santa”, detalló el mandatario.

El compromiso con la seguridad se extiende tanto a la afición visitante como a la hinchada local. Según Beltrán, es esencial promover un ambiente de convivencia pacífica durante los partidos y garantizar que la Copa Libertadores sea recordada como un acontecimiento grato para todos. Por esa razón, no solo se tomarán acciones preventivas durante el evento, también en los días previos y posteriores, como una estrategia integral.

Atlético Bucaramanga con su público en el estadio Américo Montanini en Copa Libertadores - crédito Colprensa

Mientras tanto, el Atlético Bucaramanga se mantiene concentrado en los preparativos deportivos para su siguiente desafío. En su reciente presentación ante Racing en Argentina, el equipo dio una muestra de su buen momento con un destacado rendimiento ante Colo Colo, lo que ha elevado las expectativas de su hinchada y de los aficionados al fútbol nacional e internacional.

La Copa Libertadores, conocida como uno de los torneos más importantes del continente, es una oportunidad para mostrar el talento en el campo y también un catalizador de desarrollo para las ciudades anfitrionas. La llegada de aficiones extranjeras y turistas a la capital santandereana plantea retos logísticos, pero también oportunidades para el comercio, la gastronomía y el sector hotelero de acuerdo con declaraciones del alcalde de la capital santandereana.

El alcalde reafirmó la importancia de gestionar con equilibrio la euforia y la responsabilidad cívica que un evento de esta magnitud genera. “Este triunfo hay que recibirlo con calma y tranquilidad. Tenemos que unirnos alrededor del equipo”, explicó al hacer un llamado a los aficionados a disfrutar del espectáculo sin perder de vista el respeto y la armonía.