Daniel Quintero reveló sus cartas sobre las acciones que tomaría en caso de llegar a la Presidencia en 2026: “Si gano, cierro el Congreso”

Daniel Quintero enfrenta un lío jurídico por su presunta vinculación al escándalo de Aguas Vivas en Medellín - crédito @QuinteroCalle/X

Pese a las investigaciones y el proceso judicial que enfrenta el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el ahora precandidato a la presidencia sigue firme en su aspiración para llegar a la Casa de Nariño.

De hecho, el exdirigente concedió una entrevista a la revista Cambio en la que dejó ver cuáles serían sus planes en caso de recibir el apoyo ciudadano y ocupar el cargo político más importante del país.

Según comentó Quintero, Colombia necesita una transformación estructural profunda, incluida la reinvención a una nueva constitución.

“La Constitución de 1991 ya no funciona. Este país está condenado a seguir dando vueltas en círculos si no cambiamos las bases mismas del sistema político y económico que lo rige”, señaló Quintero.

Daniel Quintero y 12 implicados enfrentan cargos por peculado, interés indebido y prevaricato en el caso Aguas Vivas - crédito Alcaldía de Medellín

Para el exalcalde, el actual Congreso no solo es un obstáculo para el progreso, sino que perpetúa una corrupción sistémica que ha mantenido a Colombia estancada durante décadas.

“Pues lo primero es que hay que cerrar el Congreso. Este Congreso no cambia ni deja que el país cambie. Es un Congreso que solo se une para lo malo. Cuando hay que aprobar algo malo para la gente, piden 3.000 millones de pesos. Y para algo que es bueno para la gente, piden el doble. Es un Congreso que no representa al país. Gano la Presidencia, cierro el Congreso y convoco a una constituyente para resetear este país, porque, así como está, el país no funciona. No hay que tenerlo miedo a esta generación. Esta generación está lista para plantear una nueva institucionalidad”, señaló el precandidato a Cambio.

A tan solo unos meses de las elecciones presidenciales de 2026, Quintero se ve a sí mismo como el líder de un cambio radical, una figura capaz de desafiar el statu quo.

Con una plataforma que busca “resetear” el sistema político y económico, el exalcalde de Medellín está convencido de que la única forma de transformar el país es desde la raíz.

Daniel Quintero criticó la gestión del Gobierno Petro en temas como seguridad - crédito Presidencia y Alcaldía de Medellín

“Si llegamos a la presidencia, no solo vamos a cambiar las personas en el poder, vamos a cambiar las reglas del juego”, aseguró Quintero al diario nacional.

El exmandatario aseguró que su enfoque no se basa en ideologías de izquierda o derecha, sino en resolver problemas de manera pragmática. En este sentido, afirmó que su independencia económica le ha permitido hacer política sin depender de empresarios o partidos políticos.

“La verdad es que nunca he pretendido ser de izquierda. Más que de izquierda o derecha, soy un ingeniero que resuelve problemas. Si un problema necesita una tuerca de izquierda o de derecha, pongo la que funcione. Y así lo he hecho siempre. A mí me atacan desde la izquierda, especialmente desde la izquierda bogotana”, señaló Quintero al medio nacional.

Aunque el ahora precandidato expresó su apoyo a las ideas del presidente Gustavo Petro, también fue crítico con la ejecución de algunas de sus políticas, especialmente en materia de seguridad.

El exalcalde aseguró que no buscará su puesto en las elecciones presidenciales de la mano del Pacto Histórico más radical - crédito Colprensa

En cuanto a su participación en las consultas del Pacto Histórico, Quintero aclaró que no formará parte de la consulta de octubre, liderada por figuras como Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de participar en la consulta interpartidista de marzo, siempre y cuando se le permita competir.

“Tengo que ser franco. Una cosa es el presidente Petro y otra cosa ha sido su gobierno. En seguridad, por ejemplo, he sido un crítico de lo que está pasado. No haber entrado al Gobierno me permitió ser crítico en algunos temas, dar consejos, porque, cuando uno elige a alguien, lo que debe hacer es darle consejos. El problema es que las ideas del presidente Petro no se están ejecutando ese fue el reclamo que él mismo hizo en el Consejo de Ministros televisado”, señaló.

Quintero reafirmó su intención de postularse a la presidencia de manera independiente, recogiendo firmas y recorriendo el país para presentar su propuesta. Según explicó a Cambio, su objetivo no es solo ganar, sino transformar el sistema político y social de Colombia.

El exalcalde concluyó señalando que su campaña buscará convencer a las mayorías, incluyendo sectores de derecha, para construir un país más justo y equitativo. En sus palabras, “este país necesita resetear el sistema”.