Sin concierto en Colombia, pero con número 1 en iTunes: así respondió el fandom de Stray Kids

Stray Kids lanzó "Walking on water", el primer single de su nuevo álbum

Tras concluir su serie de conciertos en México como parte del Dominate World Tour, Stray Kids logró posicionarse en el primer lugar de iTunes Colombia con la canción Chk Chk Boom. El ascenso del tema en el país sudamericano ocurrió justo después del cierre de su paso por Latinoamérica, lo que ha sido interpretado como una muestra del interés sostenido del público colombiano en la banda, a pesar de no haber sido incluidos en las fechas oficiales del tour.

Durante noviembre pasado, fanáticos en Colombia impulsaron campañas en redes sociales para llamar la atención de los organizadores y del propio grupo, argumentando que el país cuenta con una base sólida de seguidores. El repunte de Chk Chk Boom en plataformas digitales fue leído por algunos como un gesto simbólico: un último intento por hacerse notar o una expresión colectiva de apoyo que busca ser escuchada más allá de los escenarios.

Desde cuentas como Stray Kids Colombia en X, los seguidores compartieron el año pasado videos, mensajes y llamados para mantener vigente la petición de un concierto en Bogotá. Mientras tanto, ahora que han pasado las fechas del tour, la respuesta en plataformas de streaming parece consolidar el mensaje: la ausencia de una fecha en Colombia no disminuye el entusiasmo de sus seguidores, quienes ahora hacen sentir su presencia a través de la música.

A continuación, presentamos las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Colombia en este momento.

1. Chk Chk Boom Artista: Stray Kids

2. Book Mark (Inst.) Artista: ROCKY

3. Book Mark Artista: ROCKY

4. Confess To You Artista: LIM KIM

5. 1999 Artista: MARK

6. Our Memories (with JONGHO) Artista: Kwon Soon Kwan

7. Sweet Night Artista: V

8. TRUE Artista: Yoari

9. Fraktsiya (feat. Lee Young Ji) Artista: MARK

10.+82 Pressin' (feat. HAECHAN) Artista: MARK

Qué es el K-pop

Lisa de BLACKPINK, la primer artista en recibir el premio "Best K-pop" en los VMA. (REUTERS/Brendan McDermid)

El K-pop moderno (del inglés “Korean pop”) tiene sus orígenes en los años noventa con el surgimiento del popular grupo Seo Taiji and Boys en 1992, conocidos por incorporar en sus canciones géneros de la música occidental como el rap, hip-hop, rock, jazz, la electrónica y tecno.

Este trío, conformado por Seo Taiji, Yang Hyun-suk y Lee Juno, hizo su debut en un programa de talentos de la cadena MBC con la canción Nan Arayo, dejando sorprendido al jurado, que les otorgó las calificaciones más bajas. No obstante, el éxito que se afianzó este sencillo en radio y televisión fue rotundo, lo que dio paso al lanzamiento de más canciones de ese estilo y más artistas que apostaron por ello.

Fue hasta 1995 cuando el productor Lee Soo Man creó una de las compañías que hasta la fecha siguen siendo un “peso pesado” en la industria musical, S.M.Entertainment; mientras que el ex integrante de Seo Taiji & Boys, Yang Hyun Suk, creó YG Entertainment (1996); seguida de JYP Entertainment (1997), establecida por el cantante Park Jin Young.

Estas tres empresas fueron conocidas por mucho tiempo las “Big 3” ‒hasta el éxito que logró BTS de la mano de BigHit Entertainment (hoy conocida como Hybe Labels)‒ y estuvieron dedicadas a enseñar a las primeras generaciones de los idols, con el fin de satisfacer la demanda del público coreano de querer ver artistas más jóvenes.

En este camino, fue el grupo H.O.T uno de los primeros en debutar en la industria, seguido de otros que conformaron la conocida “primera generación del K-pop” como Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d.

Al inicio del nuevo milenio, algunos de los grupos de idols que habían debutado estuvieron inactivos mientras que otros como Baby Vox triunfaban en diversas regiones de Asia, ejemplo de ello su canción Coincidence que fue promovida en la Copa Mundial de Fútbol de 2003 y que se colocó en la primera posición en las listas de música china.

A la par otros idols que se lanzaron como solistas también marcaron un hito: BoA, la primera cantante coreana en liderar la lista Oricon en Japón, un equivalente a la lista Billboard pero asiática y en la que pocas veces artistas de otros países logran entrar y Rain, un actor y cantante que dio un concierto para 40 mil personas en Pekín.

Cómo era el K-pop en la década de los 90

La evolución del K-pop comenzó en los años 90. La formación de artistas por las agencias líderes en la industria, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, introdujo un sistema de entrenamiento de idols que los entrena en canto, baile y actuación. Este enfoque meticuloso dio origen a agrupaciones como H.O.T. y Shinhwa, que no solo dominaron la escena local, sino que también despertaron el interés en otros países.

En tiempos recientes, el K-pop ha traspasado fronteras geográficas y culturales con bandas como BTS, BLACKPINK y TWICE, atrayendo a un público de todas partes del mundo. La estrategia de estos grupos incluye el uso intensivo de plataformas digitales y redes sociales para conectarse con sus seguidores, lo que ha impulsado su popularidad mundial.

Además de su música y coreografías, el K-pop destaca por su alto valor de producción y estética visual, influyendo en tendencias globales. Este movimiento ha potenciado la difusión de la cultura coreana, haciéndola un fenómeno mundial conocido como “Hallyu” que también influye en moda, cosméticos y cine.