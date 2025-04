La Toxi Costeña le cantó la tabla a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No todo se puede ir diciendo”

La creadora de contenido le pidió a la empresaria que deje de decirle que es falta de humildad - crédito @andrescaceress1/X

Yina Calderón y la Toxi Costeña tienen una de las amistades más fuertes dentro de la competencia de La casa de los famosos Colombia, pero esta relación parece estar tambaleando con el paso de los días.

De acuerdo con la empresaria de fajas, la intérprete de Macta llega habría cambiado su actitud con la llegada de Altafulla a la convivencia en la casa estudio; sin embargo, estas afirmaciones parecen no gustarle a la sincelejana y no dudó en llamarle la atención a la DJ.

Las tensiones entre Yina Calderón y la Toxi Costeña podrían intensificarse, especialmente con las indirectas de Osvaldo Arcia - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Al parecer, para Calderón la humildad de la Toxi Costeña se habría esfumado y el uso de esta palabra, fue el detonante para que la integrante de las Chicas Fuego expusiera su inconformidad:

“Escúchame Yina, pero llega un momento, llega un punto, tienes un tono de voz y una forma de decir las cosas que tú sabes que bonito, no se ve. Pero yo sí te voy a agradecer que, si tú me vas a decir un tipo de cosas de esas, esperes que esté yo sola. Primero, me lo dijiste delante de todos, y segundo, ya yo sé que es un pensar que tú tienes y te lo respeto y ni te lo voy a discutir”.

En una conversación con Karina García, Yina Calderón sugirió que tal vez era el momento de dejar que la Toxi Costeña se alejara del grupo, lo que podría cambiar la dinámica del equipo "Chicas Fuego" - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Ahí no terminó la discusión, pues también aseguró que esta no es la primera vez en que la huilense se refiere a ella con este tipo de señalamientos, algo que es hiriente para la Toxi y que al igual que la DJ tiene apreciaciones sobre otras personas que prefiere guardárselas para que la gente afuera no le dé mayor importancia.

“No todo se puede decir Yina, ¿cuál es la falta de humildad? Vuelvo y te digo, yo noto en ti que cuando yo no te doy la razón o cuando yo pienso distinto a ti, tú sientes que yo estoy mal. Uno no siempre es dueño de la razón y uno no siempre tiene la razón”, reiteró La Toxi Costeña.

La Toxi Costeña le cantó la tabla a Yina por su constante señalamiento de falta de humildad - crédito cortesía del Canal RCN

Finalmente, le recordó a la DJ que en repetidas ocasiones se ha referido a otros participantes de la casa con palabras de grueso calibre, ataques y comentarios que hacen sentir mal a toda la casa, pero prefiere callar porque considera que son tolerables hasta cierto punto.

“No te las digo, yo me las calo… pero si tú sienes que cada día me sientes cosas, o sea, porque vuelvo y te digo, es la segunda vez y es la misma palabra, como que yo perdí humildad. Yina, primero mira a ver qué es humildad y dónde la estoy perdiendo, en qué momento la estoy perdiendo”, indicó La Toxi Costeña.

Yina Calderón celosa de la cercanía de La Toxi con Melissa Gate

Desde que Melissa Gate comenzó a formar parte de las llamadas Chicas Fuego por decisión de Karina García y Yina Calderón, la paisa logró integrarse bien a la nueva convivencia en el cuarto Fuego junto a los demás famosos que allí se encuentran.

Yina Calderó celosa de la cercanía de Melissa Gate con La Toxi Costeña y las chicas Fuego -crédito cortesía del Canal RCN

Esta cercanía fue ampliamente comentada por la opita, que no dudó en expresarle a Karina García y a Lady Tabares un mal presentimiento en relación con el futuro del grupo de amigas.

“Tengo una predicción tan terrible, que nos va a causar dolor, chicas (...) Nadie se va, solo sé que una se separa del grupo (...) Esperemos que el programa nos muestre (sic)”, fueron las palabras de la también empresaria.

Su incomodidad no quedó ahí, debido a que, en uno de los encuentros grupales, Melissa Gate puso en evidencia que se aprendió la canción de las “chicas fuego”, mientras que Calderón intentaba ignorarla, demostrando su molestia.