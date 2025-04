Yina Calderón cargó contra Lupillo Rivera en ‘La casa de los famosos’: “Es atrevido con las mujeres”

Yina Calderón apuntó contra Lupillo Rivera, participante de 'La casa de los famosos All-Stars' - crédito Canal RCN

El intercambio entre Melissa Gate y Manelyk González es la gran noticia que unió tanto a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, con la primera versión de La casa de los famosos All-Stars, realizada por Telemundo y que reune participantes de las ediciones anteriores de su competencia.

En ambas producciones son evidentes las repercusiones, pero en la del Canal RCN no parece haber otro tema sobre la mesa, en medio de las nominaciones y las estrategias de los participantes que siguen en competencia.

Los usuarios en redes sociales, así como las cámaras del formato, se centran particularmente en Yina Calderón. La huilense, que a lo largo de la convivencia fue la principal antagonista de Melissa, no pudo ocultar su sorpresa tanto por la oportunidad de la paisa, como de la llegada de Manelyk a la casa estudio, con la que no ha tenido reparos en enemistarse en su afán de generar contenido.

El tema sigue circulando, y en las últimas horas se difundió una conversación entre Yina y Laura González en la que se refirió a Lupillo Rivera, uno de los participantes de All-Stars, y bien conocido en Colombia debido a que estaba interesado en crear un romance con la ex reina de belleza Ariadna Gutiérrez.

Yina lo describió así: “Hay un señor que es grosero, grosero, ese señor es atrevido con las mujeres”, en referencia a Lupillo. Aseguró que Lupillo Rivera no tiene respeto por los demás, citando como ejemplo una fuerte discusión que tuvo con Ariadna durante su participación en el programa, arrepintiéndose de no decirle nada en la más reciente conexión satelital entre ambas casas.

“Trataba re mal a Ariadna, a mi se me olvidó decirle, déjela en paz”, afirmó.

En otro momento de la conversación, Yina no dudó en hablar de Manelyk, señalando que ya había tratado mal en el pasado a otras personas durante su etapa en Acapulco Shore, lo que explicaría su postura hostil hacia la mexicana.

¿Qué pasó con Lupillo y Ariadna Gutiérrez?

En la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, emitida por Telemundo en 2024, una de las historias que más seguimiento tuvo fue la relación entre el cantante Lupillo Rivera y la modelo Ariadna Gutiérrez. Durante su estancia en la casa, Lupillo expresó abiertamente su interés romántico hacia Ariadna. En una conversación privada incluso le confesó: “Me gustas mucho y cada vez me gustas más”.

Aunque Ariadna intentó mostrarse diplomática, no estuvo enteramente abierta a probarse en el amor con el cantante. Esto fue aprovechado por el modelo e influenciador Rodrigo Romeh, que desató los celos de Lupillo cuando decidió organizarle una cena especial a la colombiana, lo que provocó que Lupillo retara a Romeh delante de las cámaras, revelando su acuerdo de que el cantante sería quien la conquistara. “Tú y yo quedamos en algo, en que yo iba a seguir adelante”, exclamó, enfadado.

Romeh se defendió afirmando que no había nada de malo en la cena que le organizó a Ariadna, pero Lupillo insistió. “Yo te dije: si a ti te gusta la morra güey, dime, y yo me hago para atrás”. Cada vez más descontrolado, Lupillo parecía preparado para protagonizar una pelea con Romeh. “A mí no me estés midiendo. ¡Aguas! Tienes miedo y no hallas qué hacer”, dijo. Romeh lo enfrentó y afirmó que no le tenía miedo, a lo que el cantante respondió “estoy muy viejo para discutir yo con un morro que no entiende”.​

Finalmente, Ariadna fue eliminada de la competencia, y tras su salida habló sobre la “obsesión” de Lupillo, sugiriendo que su interés en ella iba más allá de lo que se esperaría de un reality show.