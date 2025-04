Marbelle criticó duramente a Daniel Quintero por video de campaña presidencial: “Estúpido”

Marbelle utiliza su influencia para posicionarse como voz crítica frente a líderes de izquierda - crédito marbelle.oficial / Instagram; Colprensa

En medio de su reciente incursión en la carrera presidencial para 2026, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, generó una ola de reacciones en redes sociales debido a los videos que forman parte de su estrategia política. Uno de estos clips, en el que Quintero defiende su postura frente a sus detractores y expone su visión de “resetear la política” en Colombia, provocó una contundente respuesta de la cantante Marbelle, que lo calificó de “estúpido y corrupto”. La artista, conocida por su oposición al Gobierno de Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para expresar su descontento con el político.

Quintero centró su campaña en posicionarse como una figura clave de la izquierda colombiana, buscando dar continuidad a los ideales del “cambio” promovidos por el actual Gobierno. En sus videos, el exalcalde no solo defiende su gestión, también lanza críticas directas a figuras de la oposición, como Federico Gutiérrez y miembros del Centro Democrático, entre ellos María Fernanda Cabal. En uno de estos materiales audiovisuales, Quintero afirmó que los ataques en su contra fortalecieron su posición política y que su lucha se centra en enfrentar a los “poderes más mafiosos y corruptos” del país.

En el video que desató la polémica, Daniel Quintero expresó que su campaña busca transformar profundamente las estructuras políticas y judiciales de Colombia. “Un control alt suprimir, eso es lo que hay que hacer con la política en Colombia, eso es lo que hay que hacer con la justicia en Colombia, con las notarías, Cámaras de Comercio y curadurías”, afirmó el exalcalde. Quintero también destacó su papel como denunciante de casos de corrupción, mencionando específicamente su enfrentamiento con el proyecto Hidroituango, al que calificó como un ejemplo de corrupción estructural.

El exmandatario aseguró que su candidatura representa una amenaza para quienes, según él, han controlado el poder en el país durante décadas. “La gente no es boba y sabe lo que está pasando, ellos saben quiénes son los poderosos que se creían los dueños de absolutamente todo”, añadió. Además, enfatizó que su campaña no se detendrá ante los ataques y que su objetivo es avanzar “sin precio y sin miedo”.

La respuesta de Marbelle y su postura política

La reacción de Marbelle, cuyo nombre real es Mureeen Belky Ramírez, no se hizo esperar. La cantante, reconocida por éxitos como Collar de perlas y Adicta al dolor, además de su afinidad con sectores de derecha, utilizó sus redes sociales para criticar duramente a Quintero tras acompañar su video con la frase “Entre más no atacan, más crecemos”. “En estupidez y en corrupción”, escribió la artista en respuesta al clip del exalcalde. Esta no es la primera vez que Marbelle se pronuncia en contra de figuras políticas de izquierda, consolidándose como una de las voces más críticas hacia este sector en el ámbito público.

La intérprete de Pa’ todo el año ha utilizado su plataforma digital para expresar su desacuerdo con las políticas del actual gobierno y de quienes buscan continuar con su legado. Su comentario sobre Quintero generó un amplio debate en redes sociales, donde seguidores y detractores de ambos personajes discutieron sobre el impacto de las declaraciones de la cantante y la estrategia política del exalcalde.

El enfrentamiento entre Marbelle y Daniel Quintero deja en evidencia las tensiones políticas que atraviesan Colombia en la actualidad. Mientras el exalcalde busca consolidar su candidatura como una alternativa de izquierda, figuras públicas como la cantante se han convertido en voces críticas que cuestionan sus propuestas y su trayectoria. Este tipo de intercambios refleja la polarización que caracteriza el panorama político del país, donde las redes sociales se han convertido en un espacio clave para el debate y la confrontación de ideas.