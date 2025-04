Westcol desmintió rumores de lavado de dinero: “La Dian puede llegar a mi casa”

Westcol desmintió rumores sobre lavado de dinero - crédito @westcol/Instagram

En una entrevista que reunió a cientos de asistentes en el Teatro Juan Pablo González Pombo, de Bogotá, y a cerca de doscientos mil espectadores conectados a través de la plataforma Kick, Luis Fernando Villa, más conocido como Westcol, habló sobre los rumores que lo vinculan con actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.

Durante su conversación con Juanpis González, personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño en The Juanpis Live Show, el joven empresario y creador de contenido negó estas acusaciones y defendió la transparencia de sus negocios.

El streamer paisa explicó que su éxito financiero proviene de su trabajo como empresario y de las múltiples empresas que lidera, entre las que se encuentran discotecas, restaurantes, una marca de gorras y un negocio de alquiler de vehículos de lujo.

“Yo estoy claro que hay mucha gente que lava billete. Pero una empresa que maneja su nombre no se va a ensuciar con eso”, afirmó Villa, que aseguró que todas sus empresas están al día con las autoridades fiscales.

“La DIAN puede llegar a mi casa y yo les muestro que estoy limpio. Yo tengo mis empresas al día. Tengo diez empresas”, agregó, refiriéndose a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin embargo, salpicó a sus colegas del medio: “Hay muchos influencers que lavan dinero, y ellos ganan lo que uno no ganaba”.

El éxito de Westcol no solo se refleja en su popularidad como streamer, también en su capacidad para diversificar sus inversiones. Según explicó durante la entrevista, es propietario de varias discotecas, entre ellas Dulcinea y Tutaina en Medellín, así como otra sede de Tutaina en Pereira, en la que comparte sociedad con el cantante Ryan Castro y el empresario Andrés Aguirre.

En el ámbito gastronómico, Villa es dueño de restaurantes como Mahalo en Envigado, Vanguardia en Provenza y Factoría de Azúcar en Miami. Además, cuenta con una cadena de hamburgueserías con presencia en Medellín, Pereira, Bello y Bogotá, y planea expandirse a nivel nacional.

Otro de sus negocios destacados es un servicio de alquiler de vehículos de lujo en Medellín, que incluye modelos exclusivos como Cadillac. Asimismo, lidera W Sound, un proyecto musical que trabaja con artistas colombianos y que, según sus palabras, ha logrado posicionar la canción La Plena (W Sound 05), en colaboración con el cantante Beéle, en el Top Global.

Villa destacó que sus proyectos empresarial genera más de mil empleos directos e indirectos, y aseguró que también realiza contribuciones a fundaciones y personas necesitadas, aunque prefiere no documentar estas acciones públicamente: “Nosotros hemos ayudado a muchas fundaciones y personas que lo necesitan, pero no grabamos esos. (...) Nosotros generamos más de mil empleos”.

El joven empresario también habló sobre su estilo de vida, marcado por los lujos y la ostentación, algo que, según él, es una forma de celebrar su éxito tras haber crecido en un entorno humilde. En su garaje destacan vehículos como una Cybertruck, un Porsche Cayman eléctrico y un Ford Mustang, símbolos de su ascenso económico.

“Todas las personas que han sido de barrio, que no tienen nada o que nunca han tenido nada en su vida, cuando tienen quieren dar visaje porque nosotros somos visajosos desde chiquiticos, desde que usábamos la bicicleta y le poníamos un tarro para que sonara la llanta y fuera como una moto. Entonces, cuando usted crece y tiene dinero, lo quiere mostrar porque nunca lo tuvo, nunca tuvo ese dinero. Entonces, cuando yo tuve dinero, lo quise mostrar y el que no le guste es porque no tiene”, explicó el paisa, refiriéndose al deseo de mostrar lo que se ha logrado.

Durante la entrevista, el creador de contenido también reflexionó sobre la tranquilidad que le brinda su estabilidad económica. “Me da mucha paz y tranquilidad acostarme sabiendo que puedo pagar todo. Yo hace muchos años no sé qué es decir que me falte algo (...) Mi familia está bien”, expresó.