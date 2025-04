Melissa Gate le dio un consejo a Manelyk González que desató especulaciones sobre Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’: de esto de trata

La colombiana le envió un mensaje a Mane que fue tomado como una indirecta para Yina - crédito @team_meligate / Instagram

En una reciente interacción entre los participantes de La casa de los famosos Colombia y La casa de los famosos All-Stars, un comentario de Melissa Gate dirigido a Manelyk González ha generado un intenso debate en redes sociales.

Durante la gala del miércoles 9 de abril, Gate ofreció un consejo a González que muchos interpretaron como una indirecta hacia Yina Calderón, quien ha estado en el centro de la polémica por su comportamiento hacia la influenciadora mexicana.

El intercambio entre ambas casas permitió a los participantes compartir sus experiencias y reflexiones sobre su paso por el reality. En este contexto, Gate elogió la autenticidad y el carácter de Manelyk González, destacando su personalidad intrépida y provocadora.

Melissa Gate lanzó comentario a Mane que fue tomado como una indirecta para Yina - crédito Telemundo

Sin embargo, fue una frase en particular la que captó la atención de los televidentes: “No le des protagonismo a personas que no se lo merecen”. Esta declaración fue interpretada por muchos como una referencia directa a Yina Calderón, quien ha sido señalada por aprovecharse del reconocimiento de González para generar controversia.

Durante la conversación, Gate no solo destacó las cualidades de González, sino que también le ofreció palabras de aliento para que se mantuviera enfocada en su propia experiencia dentro del programa.

“Ten mucha paciencia, tú eres de las mías, tú eres la mejor. Incluso eres más intrépida que yo, porque te he visto, eres más provocadora que yo. Pero enfócate en ti y en la linda persona que eres”, expresó Gate.

El comentario que sugería no dar protagonismo a quienes no lo merecen fue el detonante de las especulaciones, lo que despertó la inquietud de los internautas si esto se trataba de una indirecta a Yina.

Melissa le aconsejó a Mane no darla protagonismo a todos dentro de la casa - crédito @manelyk_oficial/IG y captura de pantalla RCN

En los últimos días, Yina Calderón ha estado en el ojo del huracán debido a su trato hacia Manelyk González, lo que ha llevado a los internautas a interpretar las palabras de Gate como una crítica velada hacia Calderón.

Melissa habría sido insultada en la casa All - Stars

Un comentario realizado por uno de los participantes de La casa de los famosos All Stars, transmitido por Telemundo, ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

El incidente ocurrió mientras los concursantes compartían en el patio de la casa estudio, cuando Caramelo, uno de los integrantes del programa, se refirió a la recién llegada Melissa Gate con un término que muchos consideraron ofensivo.

El participante comentó a Niurka Marcos que, en su lugar de origen, el estilo de Melissa sería catalogado como “fufurufa”, una expresión que calificó como “muy de barrio”.

El participante llamó fufurufa a la creadora de contenido - crédito @letengoelchisme/IG

La reacción de Niurka no se hizo esperar. Aunque intentó mantener un tono bajo para no ser captada por los micrófonos, la vedette mexicana le pidió a Caramelo que no repitiera esa palabra.

Este intercambio, que fue captado por las cámaras del programa, rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores de Melissa y del reality show expresaron su indignación ante lo sucedido.

El incidente no solo generó debate entre los participantes, sino que también encendió las redes sociales en donde hay comentarios molestos por el término, mientras que otros aseguran que se trata de una expresión que tiene diferentes significados dependiendo del país.

La participante antioqueña se ha mostrado cómoda durante su intercambio - crédito lacasadelosfamosostlmd / Instagram; canal RCN

“Ay ya basta en términos Dominicano no es nada malo así le digo a mi hija”, “Exacto Si Fufurufa no es malo por qué no se lo dice a la cara A Ver cómo ella lo Toma”, “Dijo furufa eso quiere decir que Melissa es de barrio que buena gente”, “fufurufa no dijo para empezar, en varios países esa palabra significa diferente, es una mujer arreglada a su estilo y de caché”, “asco de hombre aparte que le llamo fufurufa que en Colombia significa prostituta”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Pese a los debates en redes sociales, Melissa se ha mostrado tranquila durante su paso por la casa de Telemundo y ha logrado hacer cercanía con personajes como Niurka.