La Toxi Costeña y Camilo se dijeron de todo en fuerte ‘agarrón’ en La Casa de los Famosos, en redes preguntan si habrá sanciones

La discusión entre Camilo Trujillo y la Toxi Costeña eleva las tensiones en 'La Casa de los Famosos Colombia' - crédito montaje Infobae

Mientras los días pasan en la competencia y el desenlace se acerca, las emociones al interior de La casa de los famosos Colombia alcanzaron un punto de ebullición. La convivencia, ya desgastada, dio paso a discusiones cada vez más intensas, y esta semana estuvo especialmente marcada por un fuerte enfrentamiento entre Camilo Trujillo y la Toxi Costeña, quienes no se guardaron absolutamente nada.

Lo que inició como una simple dinámica del programa terminó desatando una tormenta verbal. En la actividad conocida como “las etiquetas”, donde los jugadores deben asignarse entre sí calificativos o adjetivos, Camilo calificó a la “Toxi” como “marioneta”. Según explicó, su decisión se debía a que, a su parecer, ella actuaba bajo la influencia de otro participante: Altafulla. “Ustedes dos (la Toxi y Emiro) se dejaron influenciar de él, de Altafulla”, lanzó Trujillo frente a las cámaras y sus compañeros, sin prever la reacción que vendría después.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Choque verbal entre Camilo y la Toxi Costeña en La casa de los famosos, marcando uno de los momentos más tensos de la temporada - crédito redes sociales

La respuesta no tardó en llegar, y fue mucho más dura de lo que cualquiera en la casa esperaba. “Mira, la marioneta más grande que tiene esta casa, eres tú, que no tienes personalidad”, arremetió ella, sin guardarse nada. En medio del cruce, la “Toxi” fue más allá y criticó el rol que tiene Camilo en el programa, asegurando que siempre está bajo la sombra de otro de los participantes, como lo es La Liendra. “Meto al que se me da la gana”, remató, tras el intento de Camilo de desligarse del conflicto y pedir que no lo vincularan con nadie más.

Este fue apenas el inicio de una discusión que fue escalando hasta convertirse en uno de los momentos más tensos de la temporada. El tono subió, los rostros se endurecieron y la molestia fue imposible de disimular. La Toxi Costeña, visiblemente furiosa, no tuvo reparos en lanzar frases contundentes que sorprendieron tanto a sus compañeros como a los espectadores. “Ridículo, por eso es que te tienes que matar las rodillas aquí (en las pruebas) porque no tienes más capacidades [...] Cállese hijue...”, expresó, en medio de una discusión que dejó al ambiente cargado.

Este altercado se da en medio de una semana particularmente movida dentro del programa. La repentina salida de Melissa Gate generó desconcierto en todos los participantes. Su abandono ocurrió sin mayores explicaciones, y dejó un vacío que pronto se llenó con la llegada de una nueva figura, la mexicana Manelyk González, proveniente de La casa de los famosos All-Stars. El intercambio entre ediciones del reality dio un nuevo giro a la competencia, justo cuando más se empieza a definir el destino de los concursantes.

La Toxi Costeña arremetió en directo contra Camilo, acusándolo de ser una marioneta en el reality - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

La tensión por el mercado —que había generado roces anteriores— también fue el punto de partida de este nuevo enfrentamiento. El conflicto por la repartición de los víveres es una constante fuente de polémica, y esta vez volvió a dividir bandos. La postura de la “Toxi”, aliada con Emiro, fue vista por Camilo como una muestra de manipulación por parte de Altafulla, lo que provocó todo el conflicto.

Aunque los enfrentamientos entre participantes han sido frecuentes a lo largo del programa, el incremento en el nivel de agresividad verbal generó preocupación entre algunos televidentes. La emisión de insultos como los de Camilo y la “Toxi” encendió el debate sobre los límites del entretenimiento televisivo y las posibles medidas disciplinarias que podrían tomarse en casos de lenguaje ofensivo.

Durante una dinámica, Camilo calificó a la Toxi como “marioneta” y desató un fuerte enfrentamiento - crédito cortesía del Canal RCN

En esta recta final del reality, el ambiente se intensifica con una combinación de alianzas estratégicas, conflictos personales, traiciones y tensiones acumuladas que amenazan con desbordar la dinámica del juego. Mientras tanto, la audiencia sigue cada movimiento con atención, evaluando el comportamiento de los participantes y el rumbo que tomará la competencia en sus últimos días.