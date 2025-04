Estas son las armas más utilizadas para robar a los ciclistas en Bogotá: la mayoría de los casos se reportan en horas de la mañana

Mientras los ciclistas disfrutan de su actividad deportiva, la inseguridad en Bogotá pone en peligro su pasión, con cifras alarmantes sobre robos en las principales rutas de la ciudad - crédito Freepik

Desde 2019, en Bogotá se han registrado más de 50.000 robos a ciclistas, una cifra alarmante que refleja la creciente inseguridad en la capital colombiana. Según datos recopilados por la cabildante Diana Diago, la mañana es el horario más peligroso para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte o para actividades recreativas.

Uno de los casos compartidos por Diago aborda el incidente ocurrido en la autopista Norte. Allí, Javier, un ciclista aficionado, fue víctima de un violento robo a las 5 de la mañana mientras recorría su ruta habitual. En el tramo entre las calles 100 y 127, cerca de unos arbustos, fue empujado por un grupo de delincuentes que lo derribaron y le arrebataron su bicicleta en cuestión de segundos.

“Yo iba a alta velocidad y los ladrones me empujaron. Me mandaron al suelo. No pude hacer nada más que gritar. Ellos se llevaron mi bicicleta en segundos. Nadie me auxilió, excepto otro grupo de ciclistas, que me llevaron hasta una esquina y desde allí tomé un taxi para ir al CAI y reportar el robo. Luego, más o menos a las 7 a.m., desde mi celular ubiqué mi bici, estaba cerca a la cárcel La Modelo, en Usme”, relató Javier, que denunció el caso ante la concejala Diana Diago.

Ante la creciente ola de robos, autoridades de Bogotá exploran soluciones tecnológicas como el registro digital de bicicletas y la instalación de cámaras conectadas a la Policía - crédito Alcaldía de Bogotá

Para la cabildante del Centro Democrático, dichos episodios, que se repiten con frecuencia en la ciudad, evidencian la falta de un plan estratégico que garantice la seguridad de los ciclistas en los puntos más vulnerables.

Estadísticas alarmantes sobre el robo de bicicletas: las armas que más se emplean

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad, entre 2020 y enero de 2025, los delincuentes han utilizado diversos métodos para cometer robos a ciclistas. Las cifras revelan que:

En 23.192 casos no se emplearon armas.

En 12.401 robos se usaron armas cortopunzantes.

En 4.715 incidentes se emplearon armas de fuego.

En 1.772 casos se utilizaron objetos contundentes.

Los hombres adultos son las principales víctimas de estas bandas delincuenciales, que operan en diferentes puntos de la ciudad.

En 23.192 robos a ciclistas no se emplearon armas, según estadísticas de la Secretaría de Seguridad - crédito Diana Diago

Ante la creciente inseguridad, la cabildante le solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Seguridad la implementación de un plan integral que proteja a los ciclistas. Entre las propuestas planteadas por Diago se encuentran la creación de rutas seguras, la instalación de botones de pánico digitales y la conexión de cámaras privadas con el sistema de videovigilancia de la Policía (C4).

“Se necesita un trabajo articulado con la Policía y los ciudadanos. Es urgente la reacción inmediata. Hay múltiples soluciones, como recorridos diarios con drones, pero en Bogotá no hay liderazgo, no se gerencia en materia de seguridad. Los únicos que caminan seguros son los delincuentes”, afirmó Diago.

Asimismo, la concejala destacó que, pese a la magnitud del problema, solo un funcionario de la Secretaría de Seguridad está encargado de desarrollar estrategias para proteger a los ciclistas. Esa persona realiza actividades como jornadas de buenas prácticas, inspecciones a establecimientos de compra y venta de bicicletas, y talleres de prevención.

Sin embargo, Diago cuestionó la efectividad de estas acciones y exigió un cambio radical en la estrategia de seguridad del Distrito. “¿Cómo espera la administración Galán atacar y reducir este delito si no hay un programa robusto para proteger a los ciclistas?“.

Cómo registrar y recuperar una bicicleta en Bogotá

Las plataformas de la Policía y Fiscalía son claves para denunciar robos de bicicletas en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

Ante el aumento de robos, las autoridades han recomendado a los ciclistas registrar sus bicicletas en la plataforma dispuesta por la Secretaría de Movilidad. Este registro facilita la recuperación de los vehículos en caso de hurto.

El proceso se realiza en el sitio web oficial (https://registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/#!/) y requiere que los usuarios ingresen información personal, así como los datos específicos de la bicicleta, como marca, color, número de serie y modelo. Una vez completado el registro, se genera un comprobante que se envía al correo electrónico del usuario.

En caso de ser víctima de un robo, los ciclistas deben denunciar el hecho a través de las plataformas digitales de la Policía Nacional (https://www.policia.gov.co/bogota) o la Fiscalía General de la Nación (https://www.fiscalia.gov.co/colombia/). El proceso incluye relatar los detalles del incidente, como la fecha, hora y lugar exacto, y esperar la notificación de la denuncia, que llega en un plazo de 24 horas.