Catherine Juvinao culpó a Petro por escasez de gas y el presidente pidió dejar de especular: “Las decisiones están tomadas”

El sector energético y de suministro de gas en Colombia está en crisis. Según la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, hay una escasez de gas en Colombia que obliga a la importación del hidrocarburo, algo que el presidente Gustavo Petro solicitó hacer a Ecopetrol, liderada por Ricardo Roa. Es así como, el 1 de diciembre de 2024, el país volvió a importar gas natural, después de 45 años de autosuficiencia.

“El presidente ya es consciente y tiene la información a la mano que le permite concluir que hay escasez y que se necesita sumar gas importado”, indicó la funcionaria en su momento, en el Congreso Naturgas 2025 realizado en Barranquilla (Atlántico) entre el 9 y el 11 de abril.

De acuerdo con la presidenta de la asociación, Colombia enfrenta un déficit del 6% en la demanda nacional de gas natural, que se suma a un panorama preocupante para la economía de los colombianos. Pues, la importación del hidrocarburo implica mayores costos, por lo que los usuarios están pagando mucho más dinero por el acceso al servicio en sus hogares.

Discusión entre Gustavo Petro y Catherine Juvinao por crisis energética

La representante a la Cámara Catherine Juvinao criticó la gestión del Gobierno nacional en más de dos años de trabajo, asegurando que la incertidumbre generada en el sector energético está frenando la inversión. Esto, pese a que Colombia cuenta con las reservas, el talento y la tecnología para garantizar el suministro.

En respuesta, el primer mandatario, advirtiendo que se debe parar la especulación sobre el precio del gas. “Las decisiones están tomadas, que los intermediarios del gas dejen de especular con los precios del gas, incluidos los importadores, o el gobierno tomará las medidas de ley”, escribió.

La congresista continuó la discusión, responsabilizando al jefe de Estado por la crisis, tras haber ordenado cesar la firma de nuevos contratos de exploración de carbón, petróleo y gas con miras a la transición energética del país. La medida del Gobierno, que pretende reducir los impactos ambientales generados por los hidrocarburos, estaría generando la escasez de gas natural e incrementando las tarifas.

“Usted decidió parar la exploración de gas, reservas cayeron y ahora tenemos que importar por primera vez en 45 años a costos mucho mayores. El alza de las tarifas las produce usted con su sectarismo e improvisación. Pague los subsidios que debe a estratos 1, 2 y 3, más bien”, añadió.

Los subsidios a los que hace referencia la representante a la Cámara corresponden al pago de tarifas de energía eléctrica, que se han incrementado, sobre todo, en la región Caribe, lo que ha derivado en múltiples quejas de los ciudadanos. En su momento, el primer mandatario informó que se buscaría la manera de que el Estado asumiera la deuda que quedó en el sector tras la administración del expresidente Iván Duque, para que los usuarios dejen de pagarla a través de sus recibos de la luz.

No obstante, según indicó el presidente, por el hundimiento de la ley de financiamiento (reforma tributaria) en el Congreso de la República, esta propuesta no podrá cumplirse. En consecuencia, dio una nueva solución a la crisis: que el Gobierno costee subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, esas ayudas no se verán reflejadas en dinero, sino en techos solares.

“El subsidio a los estratos 1, 2 y 3 no se elimina, se paga en especie en techos solares, para que estas personas se vuelvan autogeneradoras de energía limpia, con tarifas eléctricas muy inferiores”, precisó el jefe de Estado.

