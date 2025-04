Polémica entre Iván Cancino, Iván Cepeda y la exfiscal Angélica Monsalve por juicio a Álvaro Uribe: “Pienso que sí hay abogados de bandidos”

Iván Cancino refuto una publicación compartida por Iván Cepeda y Angélica Monsalve decidió contestarle - crédito Colprensa y Angélica Monsalve/X

En la última semana del juicio al expresidente Álvaro Uribe, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez señaló que el abogado Diego Cadena le habría ofrecido un soborno de doscientos millones de pesos para que cambiara su versión en el proceso.

Según Vélez, se le habría pedido que acusara al congresista Iván Cepeda de presuntamente manipular testigos.

Poco después de esta declaración, el senador Iván Cepeda compartió en su cuenta de X un artículo de la Fundación de Paz y Reconciliación en la que se habla de Cadena, cuyo titulo es el siguiente: “¿De dónde salió Diego Cadena, el abogado de bandidos que le hacía los mandados a Uribe?”

Ante la publicación del senador Cepeda, el abogado de Cadena, Iván Cancino, le contestó asegurando que él no cree que haya abogados de “bandidos”. A este cruce de mensaje se sumó la controversial exfiscal Angélica Monsalve, que le contestó: “Pienso que sí hay abogados de bandidos”.

Frente al artículo compartido por Iván Cepeda, Iván Cancino, abogado de Diego Cadena, respondió tajantemente a las acusaciones, defendiendo la integridad de la profesión legal. Cancino negó categóricamente la existencia de “abogados de bandidos” y reiteró que la labor de un abogado no se debe confundir con la de sus clientes.

Además le lanzó un “vainazo” al senador del Pacto Histórico y afirmó que para llamarse defensor de derechos humanos, es necesario actuar de acuerdo con ese principio de manera constante.

“No hay abogado de bandidos, o de paramilitares o de guerrilleros, o de hampones, los abogados solo somos ABOGADOS, para llamarse defensor de derechos humanos hay que serlo y ejercerlo siempre, la profesión no se confunde con el cliente”, escribió el abogado por medio de su cuenta de la red social X.

En respuesta al intercambio entre Iván Cepeda e Iván Cancino, la exfiscal Angélica Monsalve expresó su opinión sobre la existencia de lo que calificó como “abogados de bandidos”. En su experiencia como abogado y fiscal, Monsalve indicó que en Colombia es común encontrar abogados que se vinculan estrechamente con políticos, y que estas relaciones, según su perspectiva, son parte de un esquema en el que se involucran también periodistas, con el fin de alcanzar ciertos objetivos.

“En mi experiencia como abogado y como fiscal, pienso que SI hay abogados de bandidos, más en este país que abundan los abogansters y en especial se ufanan de ir de la mano con los políticos. Recordemos que un polítiquero viene amarrado con un aboganster y con un periodista y así logran los objetivos”, contestó la exfiscal al mensaje del abogado Iván Cancino.

Por otro lado, con respecto a la mención del defendido de Iván Cancino, Diego Cadena en el juicio Uribe, Carlos Enrique Vélez alias Víctor ha manifestado en más de una ocasión que Cadena, le habría entregado dineros para declarar a favor del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y supuestamente perjudicar al senador Iván Cepeda.

En su declaración, el exparamilitar detalló que en 2018, durante una visita a la cárcel de Palmira, el abogado Diego Cadena supuestamente le ofreció una suma de 200 millones de pesos. Según su versión, el propósito de esta oferta era que él desmintiera las declaraciones de Pablo Hernán Sierra, conocido como Alberto Guerrero o Pipintá, exjefe paramilitar del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“El dragoneante llegó a la celda y me dijo que me buscaba un abogado, al salir encontré al señor Diego Cadena. Él me dice que venía de parte del presidente Álvaro Uribe. Ahí empezamos a hablar y él me ofreció una plata: 200 millones de pesos para desmentir a Pipintá (Pablo Hernán Sierra)”, dijo Vélez en su declaración en el juicio.

El exparamilitar también indicó que, durante el encuentro, se habría firmado una carta que, según su versión, fue redactada a mano por el abogado Diego Cadena.