Rechazaron la rectificación de Petro por llamar ‘victimarios’ a integrantes de la oposición que marcharon en su contra: “Se burla de la ley”

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue obligado por el Consejo de Estado a rectificar y disculparse con los opositores a su Gobierno, a los cuales tildó de “victimarios” en redes sociales por marchar en contra de sus reformas sociales en 2024.

“La Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la acción constitucional mediante providencia del 6 de marzo de 2025. En su decisión amparó el derecho fundamental a la protesta del señor Fiesco Agudelo y de quienes participaron en las marchas del 24 de noviembre de 2024″, enunció el Consejo de Estado en un documento.

Ante la insistencia del alto tribunal que abrió un proceso de desacato en su contra, el gobernante de los colombianos utilizó sus redes sociales para seguir la orden y pedir perdón, a su manera, a los afectados.

“Hay quienes quieren que las injusticias se sigan perpetuando en nuestro país. Hay quienes quieren que no haya reivindicación para las víctimas. Hay quienes quieren seguir levantando los fusiles. Hay todavía victimarios que rechazan el progresismo. Pero esos no son todos los marchantes. Siempre impulsaré a fortalecer el debate público y promover una discusión profunda sobre las reformas y los desafíos que enfrenta nuestra Nación”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “Siempre he ordenado la protección por parte del Estado para quienes en el ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales contribuyen al debate público. He sostenido que el debate político debe darse en las calles, en las plazas, y no en los estrados judiciales. Mis excusas para quienes no lo han podido hacer de esta manera”.

Con respecto a su mensaje, Josías Fiesco, que demandó a Petro ante el Consejo de Estado, sostuvo que no cumplió los parámetros del alto tribunal, por lo que no aceptó la retractación que hizo el mandatario en su cuenta de X.

“Gustavo Petro ha sentido los pasos contundentes de la Colombia que exige respeto y hoy evitando la orden de arresto ha presentado en su Twitter un mensaje que es otra burla a la ley, nunca una retractación”.

De igual manera, indicó que Petro siguió llamando a miembros de la oposición, asesinos que buscan mantener la injusticia y violencia en Colombia.

“Hoy insiste en seguir llamando asesinos a quienes nunca hemos cogido un fusil y sigue diciendo gestores de paz a la criminalidad, la criminalidad probada, la que él mismo le levanta las órdenes de captura”, sostuvo Fiesco.

Según el demandante, Petro, como gobernante del país, ha desencadenado una crisis que ha afectado tanto la salud de los colombianos como los sueños de miles de jóvenes que no podrán estudiar gracias a su mala gestión.

“La Colombia que hoy sale contra su nefasto gobierno, preocupado por la escasez de medicamentos, la escasez de insulina que tiene a 1.300.000 colombianos en riesgo su vida. Y él dice que es para bajar de peso los 200.000 jóvenes que no pudieron entrar a la universidad este semestre por cuenta del caos que generó este gobierno en el Icetex”.

Incluso, mencionó que su falta de compromiso es la razón por la que tantas personas están en contra de su Gobierno.

“Es por eso que hoy los colombianos nos sentimos doblemente insultados y acudiremos ante el despacho del Consejo de Estado para exigir la verdadera retractación. No es en los tiempos que él quiera, no es 20 o 25 días después de la fecha pactada. Colombia se respeta y la retractación, como lo hemos dicho, es también porque se utilizan los medios de comunicación de la Presidencia de la República para insultar a la Colombia que hoy preocupada sale a las calles. Colombia se respeta. Escúchelo bien”, advirtió.