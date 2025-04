Piden expulsar a Yina Calderón de ‘La casa de los famosos’ tras obligar a Manelyk a bajarse el pantalón

La llegada de Manelyk González al reality desató tensiones, incluyendo acusaciones por parte de Yina Calderón que generaron indignación en redes sociales - crédito canal RCN

Una fuerte controversia sacudió la edición colombiana de La casa de los famosos tras la llegada de la mexicana Manelyk González, conocida por su participación en el reality Acapulco Shore. La entrada de la influencer al programa, como parte de un intercambio internacional con Melissa Gate, que se encuentra temporalmente en la versión estadounidense del reality, generó tensiones significativas, especialmente con Yina Calderón. En menos de 24 horas, lo que parecía ser un ingreso prometedor se transformó en un enfrentamiento que ha captado la atención de los seguidores del programa y ha desatado un intenso debate en redes sociales.

El conflicto comenzó desde el momento en que Yina expresó abiertamente su rechazo hacia la llegada de Manelyk. Mientras algunos participantes recibieron a la mexicana con sonrisas, la DJ evitó cualquier contacto visual y dejó clara su inconformidad. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando Yina acusó a Manelyk de haber manchado las paredes del baño con sangre menstrual, un señalamiento que desató una acalorada discusión dentro de las mujeres la casa.

Un enfrentamiento que cruzó límites

El incidente que marcó el segundo día de “La Pajarita” en el reality ocurrió cuando la huilense, que tenía asignada la tarea de limpiar los baños, afirmó haber encontrado manchas de lo que parecía ser sangre menstrual en las paredes. Yina no tardó en culpar directamente a la mexicana, señalándola con comentarios como: “No había pasado hasta que llegó ella”. La situación se tornó aún más tensa cuando la empresaria de fajas utilizó términos despectivos para referirse a Manelyk, llamándola “guacamaya” y exigiendo que admitiera ser la responsable.

La gravedad del enfrentamiento aumentó cuando la mexicana, en un intento por defenderse de las acusaciones, decidió bajarse los pantalones frente a las cámaras para demostrar que no estaba en su periodo menstrual. Este acto fue replicado por otras participantes, como Laura González y La Toxi Costeña, que también se bajaron los pantalones para descartar cualquier sospecha. Sin embargo, el momento generó incomodidad entre las concursantes y los espectadores, especialmente cuando las cámaras del programa se giraron y el sonido de la transmisión en vivo fue silenciado, dejando a los televidentes sin acceso a lo que ocurría en ese instante.

El comportamiento de Yina Calderón no solo generó rechazo entre algunos de sus compañeros, sino que provocó una ola de indignación en redes sociales. Usuarios de plataformas digitales criticaron duramente la actitud de la colombiana, calificándola de humillante y exigiendo medidas disciplinarias por parte de la producción del programa. Comentarios como “¿Cómo el jefe permite estas faltas de respeto tan bajas?” y “Esto ya rebasó el límite, ninguna persona debería ser tratada así” reflejan el malestar de los seguidores del reality.

Además, algunos seguidores pidieron la expulsión inmediata de Yina Calderón, argumentando que su comportamiento cruzó los límites de lo aceptable. Otros señalaron la diferencia en el trato que ha recibido Manelyk González en Colombia en comparación con el que ha tenido Melissa Gate en la versión estadounidense del programa, destacando que la mexicana ha sido objeto de un trato denigrante que afecta la imagen del reality y del país.

El incidente en los baños no solo evidenció las tensiones entre Yina Manelyk, sino que también puso de manifiesto las divisiones dentro de la casa. Algunas participantes, como Lady Tabares, intentaron abordar el problema de manera más pacífica, calificando el acto como “inaceptable” pero sin señalar culpables. “La vendedora de rosas” expresó: “Realmente no sé y no me interesa quién haya sido, pero la que hizo eso es una cochina que no tiene nombre y eso no puede pasar”.

Por su parte, la DJ de guaracha continuó insistiendo en que la exacashore era la responsable, lo que generó un ambiente de tensión que ha complicado la convivencia dentro de la casa. La producción del programa, hasta el momento, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente, lo que ha incrementado la presión por parte de los seguidores para que se tomen medidas concretas.