Petro envió mensaje a América Latina para desafiar las medidas migratorias de Donald Trump: “No es diálogo, es imposición”

El presidente criticó la política migratoria del mandatario de Estados Unidos Donald Trump. Insistió en que esa población no es de criminales

El presidente de la República, Gustavo Petro, asumió el liderazgo de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se desarrolla en Honduras los días 8 y 9 de abril de 2025.

En este escenario, Petro criticó de manera categórica las políticas de su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, que con su llegada a la Casa Blanca ha recrudecido sus posturas en materia económica y migratoria.

De hecho, extendió una invitación a todos los países latinoamericanos para unirse como región y desacatar las propuestas del republicano. En su opinión, el trato a los migrantes latinos que han sido deportados viola los derechos humanos, puesto que han sido tratados como criminales.

Petro propuso a los países Latinoamericanos ir en contra de Trump - crédito Presidencia

“Cuántos millones de migrantes tratados como criminales, cuánta gente que empieza a enviar como si fueran criminales es lo que vamos a aceptar como diálogo, que no es diálogo, es imposición, o nos paramos como América Latina izquierdas y derechas y como queramos llamarnos, fuerzas sociales”, dijo Petro.

Y agregó: “Pienso que no se puede aceptar ningún espacio de discusión sobre migración, que tiene unas causas que no se colocan en la mesa de discusión. Las causas no son más, sino pobreza, una diferencia social entre el norte y el sur. Pobreza que tiene cada vez más una raíz, la crisis climática, nos estamos quedando sin agua por la codicia. La migración es apenas la consecuencia de la desigualdad geográfica de la crisis climática. ¿Lo solucionamos poniendo cadenas?”, cuestionó.

De igual manera, el jefe de Estado habló sobre los aranceles recíprocos que anunció Trump para más de 100 países en todo el mundo. En ese sentido, comunicó que están buscando adelantar nuevos tratados comerciales con China, entre otros países, y grupos continentales como la Unión Europea. Así lo confirmó la Cancillería de Colombia en un comunicado.

“La nueva presidencia buscará avanzar en una agenda de relacionamiento estratégico con socios extrarregionales como la Unión Europea, China y la Unión Africana, con el objetivo de reforzar la voz de la región en los escenarios globales y contribuir a la solución de desafíos comunes a nivel mundial”, dio a conocer la Casa de Nariño.

Durante su intervención, Petro enfatizó en la necesidad de que en la Celac se establezca “una agenda diferente que yo llamo la agenda multilateral. ¿Por qué en vez de hablar de sustancias prohibidas no hablamos de medicamentos para la vida?”.

El jefe de Estado habló en la Celac sobre los ataques de su homólogo a los migrantes latinos a quienes considera criminales - crédito Sergio Reyes/AP

Para justificar su propuesta, indicó que durante la pandemia del covid-19 hubo fallas en los sistemas de salud en varios países para atender a los afectados por el virus.

“¿Acaso cuando vimos el covid, no tuvimos uno de los promedios de mortalidad por covid más alto del planeta? No nos sirvieron los sistemas, ni el norteamericano sirvió”, anotó Petro.

Y agregó: “Simplemente, nos vendieron las vacunas tardíamente. Cuba fue el único país en ese momento que se vacunó con su vacuna. Nos dio un ejemplo. Hablar de esto pareciera ser satánico, pero Cuba nos dio el ejemplo de cómo debe hacerse. ¿Por qué no lo hacemos a escala latinoamericana? ¿Por qué no nos ligamos en vez de la muerte a la vida?”.

En la cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente criticó los métodos que se han utilizado en la lucha contra las drogas por las afectaciones al campesinado - crédito Presidencia

A propósito, cuestionó a quienes exigen el encarcelamiento de los fabricantes de cocaína, mientras consumen alcohol, la droga que genera más muertes en Colombia, superando con creces otras sustancias como la cocaína, la marihuana, el fentanilo, entre otros, según datos del Sistema Administrativo de información de Laboratorios Forenses (Sailfo) de Medicina Legal (2013-2020).

“Los que nos ordenan poner gente presa por hacer cocaína, andan borrachos de whiskey. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse es: ¿qué es más peligroso?, ¿el alcohol o la cocaína? Y no tendría que hacerse uno la pregunta desde el punto de vista ético, sino de la ciencia”, precisó.