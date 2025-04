Alcalde de Bucaramanga rechaza propuesta de Petro sobre el Tren de Aragua y lanza fuerte advertencia

Alcalde de Bucaramanga | crédito Alcaldía de Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció con fuerza frente a los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro respecto al trato hacia los miembros del Tren de Aragua, una organización delictiva de origen venezolano.

Las palabras del jefe de Estado, en las que mencionó que estos individuos podrían requerir “amor y comprensión”, desataron críticas en varios sectores políticos y sociales.

| crédito Presidencia

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

En respuesta a esa afirmación, Beltrán recalcó que su administración no suavizará su postura frente a esta estructura.

“El Tren de Aragua es una estructura criminal y hay que tratarlos como criminales”, afirmó.

Para el mandatario local, los hechos hablan por sí solos, ya que se ha comprobado la responsabilidad de este grupo en actividades delictivas como homicidios por encargo, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Beltrán reiteró que las autoridades deben mantener una posición firme ante estos actores armados, ya que sus acciones no evidencian intención alguna de contribuir a la paz. “Es una estructura criminal que no escatima esfuerzos para robar, extorsionar y realizar sicariatos”, advirtió.

Además, el alcalde dejó claro que no ve con buenos ojos la idea de suavizar el enfoque frente a estos grupos mientras no haya señales tangibles de arrepentimiento o intención de desmovilización. “Hoy no podemos hablar de un trato con amor, si no hay hechos reales de paz y de construcción de paz de soluciones al problema de la guerra interna de la venta de droga que maneja el Tren de Aragua, cualquier acción que como mandatarios hagamos es ineficiente”, señaló.

Para el mandatario de la capital santandereana, lo fundamental es que las autoridades locales y nacionales mantengan una postura clara y firme. Si no hay cambios demostrables por parte de la organización, dijo, la obligación institucional es seguir enfrentándolos con todo el peso de la ley. “Si realmente quisieran un proceso de paz lo manifestarían con sus acciones a la sociedad, de lo contrario se seguirán tratando como criminales”, agregó.

Durante su intervención, Beltrán también habló sobre las estrategias implementadas por distintos departamentos del país frente al avance de esta banda transnacional. Indicó que en muchas regiones se ha tenido que recurrir al despliegue de fuerzas combinadas de Ejército y Policía para intentar controlar el crecimiento y las acciones de este grupo.

Desde su perspectiva, los territorios más afectados han tenido que asumir la tarea de proteger a sus comunidades sin contar siempre con una hoja de ruta nacional clara. En ese sentido, señaló que la falta de una política efectiva para reducir el accionar de organizaciones como el Tren de Aragua representa una amenaza directa a la seguridad de las regiones.

Beltrán concluyó haciendo un llamado a mantener una respuesta coordinada desde todas las instancias del Estado, evitando enfoques que, en su criterio, desdibujan la gravedad del fenómeno delictivo que representa esta estructura.

Para él, es indispensable que el discurso esté alineado con los hechos que se viven a diario en muchas ciudades del país.