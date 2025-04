Transmilenio anuncia cambios en sus rutas tras fuertes lluvias en la mañana del 8 de abril

Dos servicios de Transmizonal dejaron de operar temporalmente en Bogotá debido a las superficies peligrosas, buscando proteger a conductores y usuarios frente a las lluvias - crédito Colprensa

Las lluvias que se registran actualmente en Bogotá han generado un impacto en la movilidad de la ciudad, intensificando los ya habituales trancones y provocando alteraciones en el servicio del sistema de transporte público Transmilenio.

Según informó un medio de noticias, las rutas 18-9 Cerros Norte y 18-7 Soratama, pertenecientes al componente Transmizonal, han suspendido su operación debido al riesgo que representa el piso resbaladizo en ciertas zonas.

De acuerdo con la misma fuente, los usuarios han reportado que las condiciones climáticas han agravado los problemas de tráfico en varios puntos clave de la ciudad.

Entre los sectores más afectados se encuentran el Portal de las Américas, el Portal 20 de Julio, el Portal 80, el Portal Suba y el Portal Sur, donde las demoras han sido notorias.

Cambio de rutas de Transmilenio por lluvias - crédito captura de pantalla X

El sistema Transmizonal, que opera rutas alimentadoras y complementarias dentro del esquema de Transmilenio, ha tenido que suspender temporalmente dos de sus servicios debido a las condiciones del terreno.

Las lluvias han generado superficies resbaladizas que representan un riesgo tanto para los conductores como para los pasajeros. Las rutas afectadas, 18-9 Cerros Norte y 18-7 Soratama, no están operando mientras persistan estas condiciones adversas.

Esta decisión busca prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios, aunque implica una afectación directa para quienes dependen de estas rutas para sus desplazamientos diarios.

Además de las suspensiones en el servicio de Transmizonal, las lluvias han intensificado los problemas de tráfico en la capital colombiana.

Usuarios de Transmilenio reportando sus situaciones en el transporte público - crédito captura de pantalla X

Según reportes de usuarios en redes sociales, los trancones, que ya son una constante en Bogotá, se han agravado en varios sectores estratégicos. Entre los puntos más críticos se encuentran los principales portales de Transmilenio, como el Portal de las Américas, el Portal 20 de Julio, el Portal 80, el Portal Suba y el Portal Sur.

Estas demoras han generado frustración entre los usuarios, quienes han expresado su malestar por las largas esperas y la dificultad para llegar a sus destinos.

“El maldito bicitaxi me lavo de barro, se me quedo la tarjeta del TransMilenio, iba temprano para el parcial y ya no”, “Que pasa con el circular de san mateo?”, “Una hora y no han sido capaces de arreglar el problema. Qué porquería de servicio”, “El servicio más malo del mundo, ahora entiendo por qué tanto colao. Es posible en pleno aguacero en estación Terreros de Soacha pasen seguiditos 7 rutas del 42 y ninguna del 46? No sean tan hdpta el que organiza esas rutas, es un vil desgraciado de mierda!!! Contribuye al desorden”, “La de mandar transmilenios por la 10ma no se la saben? 40 min esperando poder subirme en un hp bus”, “Me tocó coger por Bosa centro por qué portal Américas colapsado” y “Casi 30 min del portal a la estación de pasajes gratis y no avanza, salí a las 5 am a que horas de supone q debemos salir los bogotanos para tener un transporte digno”.

Accidente entre bus articulado y peatón genera contraflujo en cercanías del Portal 20 de Julio

Un incidente vial ocurrido en las primeras horas de la mañana en las inmediaciones del Portal 20 de Julio, en Bogotá, ha generado alteraciones en la movilidad del sector.

Según informó la misma empresa de transporte público en su cuenta oficial de X, antes Twitter, un bus articulado colisionó con un peatón en el sentido occidente-oriente, lo que obligó a implementar medidas de emergencia para mitigar el impacto en el flujo vehicular.

Reporte de siniestro vial - crédito captura de pantalla X

De acuerdo con la información proporcionada, el accidente tuvo lugar cerca de la Calle 31 Sur con Carrera 8, un punto estratégico para el ingreso al Portal 20 de Julio, una de las principales estaciones del sistema de transporte masivo de la ciudad.

Como respuesta, las autoridades decidieron habilitar un contraflujo en la zona afectada, permitiendo que los vehículos pudieran circular desde la Calle 31 Sur hacia el portal, mientras se atendía la situación.

Pese a eso, hay molestia en redes sociales por el hecho, pues según las horas del informe, el siniestro se presentó a las 5:35 A.M. y solo se reportó presencia de ambulancia a las 7:10 A.M.

Fuertes lluvias generan caos vehicular en la entrada a Bogotá por la Autopista Norte

La Autopista Norte, una de las principales vías de acceso a la ciudad de Bogotá, enfrenta una grave congestión vehicular debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Según reportes de usuarios en redes sociales, el tráfico en esta arteria vial se encuentra prácticamente detenido, afectando a miles de conductores que intentan ingresar a la capital colombiana.

La situación es especialmente complicada en la vía que conecta Chía con Bogotá, una ruta clave para quienes se desplazan desde los municipios aledaños hacia la ciudad.