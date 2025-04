Pico y Placa Cali evita multas este martes 8 de abril

Cepeda respalda reforma laboral de los liberales y afirma que la consulta popular del Gobierno ya no sería necesaria El senador conservador también expresó incertidumbre respecto al contenido y los objetivos de la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro

Petro cuestiona a Roa porque Ecopetrol no está importando gas: “Hermano, no entiendo por qué no lo están haciendo” Nuevamente, se emitió el consejo de ministros del gobierno Petro en horario estelar