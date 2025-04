Petro cuestiona a Roa porque Ecopetrol no está importando gas: “Hermano, no entiendo por qué no lo están haciendo”

- crédito @petrogustavo/X

Durante una nueva emisión del consejo de ministros en horario prime, el presidente Gustavo Petro volvió a exponer públicamente sus discrepancias con la gestión de Ecopetrol.

Esta vez, el foco estuvo en la falta de avances respecto a la compra internacional de gas, una solicitud que ya había planteado semanas atrás.

Al dirigirse al presidente de la empresa estatal de hidrocarburos, Ricardo Roa, Petro expresó su inconformidad con una frase que marcó el tono de la jornada: “Hermano, no entiendo porqué Ecopetrol no está importando gas (…) la orden que le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y porque no importa el gas y compite”.

La energía es el tema principal del Consejo de Ministro del 7 de abril - crédito Ministerio de Minas

El mandatario reiteró que el objetivo de esta medida es contrarrestar lo que ha calificado como distorsiones en los costos del gas en el país. Según sus declaraciones anteriores, se pretende adquirir gas en el mercado internacional, particularmente de Catar, para lograr condiciones más favorables.

En ese sentido, ha insistido en que Ecopetrol debe intervenir activamente en la cadena de suministro, sobre todo en momentos de alza en las tarifas energéticas.

Petro también ha insistido en que la Superintendencia de Servicios Públicos debe actuar con mayor firmeza frente a las empresas que operan en el sector, y ha propuesto visitas de control para vigilar posibles irregularidades en la fijación de precios.

“El gas importado por la anterior fórmula de la electricidad determina los precios de la energía vendida en bolsa. Nos están robando a toda Colombia”, afirmó el jefe de Estado a comienzos de marzo.

Mientras desde el Ejecutivo se reitera la urgencia de importar gas para responder al aumento en la demanda, la industria enfrenta tensiones asociadas a la limitada exploración de nuevas fuentes.

Omar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, explicó que varios factores han llevado a una reducción en la disponibilidad del recurso en el país.

Oróstegui señaló que “la crisis energética por los problemas asociados a limitaciones en la búsqueda de nuevos yacimientos de gas, las trabas regulatorias para licencias y permisos, y la incertidumbre en el sector derivó en un desabastecimiento en la oferta local, lo cual presionó a muchas de las empresas que comercializan y distribuyen gas en el país a importarlo”.

El analista también advirtió sobre el impacto que esta situación está teniendo en los hogares colombianos. “Y mientras Colombia perdió la autosuficiencia para producir gas, también perdieron los consumidores, a quienes se les ha notificado un incremento hasta del 36 % en su tarifa mensual”.

En paralelo, Ecopetrol y Petrobras International Braspetro B.V – Sucursal Colombia, han continuado exploraciones en el Mar Caribe, específicamente en el pozo Sirius-2.

Aunque los resultados confirman la existencia de reservas, no se ha precisado aún ni su magnitud ni los plazos para su explotación.

En medio de estos avances técnicos y los cuestionamientos desde el Ejecutivo, persisten las tensiones entre la Casa de Nariño y la principal empresa petrolera del país.