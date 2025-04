Laura González, de ’La casa de los famosos’, en medio de una nueva polémica: señalan que fue amante de un alcalde

Rumores del pasado de Laura González sugieren que ella habría sido "moza" de un mandatario de Villavicencio - crédito @laugonzalezdiaz - @catafonsil/Instagram

En un episodio de La casa de los famosos Colombia, emitido el domingo el 6 de abril, se robó la atención en las redes debido a los tensos enfrentamientos entre las participantes Laura González y Karina García.

El capítulo incluyó actividades como el brunch, “congelados”, “posicionamiento” y una esperada eliminación, pero fue el conflicto entre las dos modelos lo que se robó la atención de los televidentes y generó una ola de comentarios en redes sociales.

Durante el brunch, las tensiones entre Laura y Karina alcanzaron un punto crítico. La discusión se centró en acusaciones de infidelidad que Laura ha lanzado repetidamente contra Karina.

González asegura que García fue la responsable de la ruptura de su compromiso con su expareja Hugo, que supuestamente le fue infiel con Karina durante un viaje a Río de Janeiro, Brasil.

Aunque Karina ha negado estas acusaciones, afirmando que entre ella y Hugo solo existió una amistad, el conflicto ha escalado hasta el punto de gritarse mutuamente.

El enfrentamiento entre Laura y Karina no solo dividió a los seguidores del programa, sino que sacó a la luz rumores sobre el pasado de González.

En redes sociales comenzaron a circular versiones que señalan a Laura de haber estado involucrada en una relación con un político casado, específicamente, un exalcalde de Villavicencio.

De acuerdo con la creadora de contenido Vivissaza, Laura habría sido descalificada de un certamen de belleza debido a esta supuesta relación. Según explicó, la esposa del alcalde habría descubierto el romance y presionado para que González fuera retirada del concurso.

“No sé si ustedes recuerdan que en algún momento Laura mencionó que ella participó en un certamen donde la descalificaron. Al parecer la persona que la descalificó era la esposa del alcalde porque se enteró que eran amantes”, expresó Vivissaza a través de un video.

Además, el medio ReChismes compartió declaraciones de una usuaria anónima que también compartió versiones de los hechos.

“Ella (Laura González) le quitó el marido a Cata Fonseca, hace años, ¡sí! Pero Cata lo confirmó, pero no quiere opinar nada al respecto porque no le interesa darle vistas a ella. Es otro caso, Cata Fonseca es una chica de aquí de Villavicencio, conocida por su labor social y por trabajar con las comunidades más vulnerables, y ella se involucró con una pareja de ella. Cata lo confirmó, pero a ella no le interesa desprestigiar a Laura, pero que Laura no se acerque mucho a la candela porque se puede quemar. Ella tiene su pasado”.

La influencer Daniela López aumentó el debate al señalar que Laura no debería ventilar acusaciones en televisión nacional cuando su propio pasado tiene rumores de involucrase en una relación. López destacó que, aunque cada persona es libre de cometer errores, es contradictorio que González critique a Karina por una supuesta infidelidad mientras enfrenta acusaciones similares.

“Ella también fue hermosa, ella en su momento, hace muchos años, cometió un grave error que fue ser moza del alcalde de Villavicencio, por eso la descalificaron del certamen de belleza. Entonces, yo creo que en esa vida no tiene que juzgar cuando uno tiene rabo de paja”, comentó López.

Catalina Fonseca Silva, que sería la exesposa del político mencionado en los rumores, publicó un video acerca de las declaraciones en las redes. Aunque Fonseca no confirmó directamente los hechos, sí admitió que el incidente ocurrió hace años y aseguró que no tiene interés en revivir el tema.

“Ocurrió hace muchos años porque ocurrió, pero no tengo nada que salir a aclarar porque eso fue hace muchos años y no me interesa. Entonces, yo ni siquiera veo ese programa, no me interesa verlo, lo juro por la vida de mi hijo, mi familia sabe que yo no perdería un segundo de mi tiempo viendo un programa tan bajo, con el perdón de quienes sí disfrutan de ver eso. Yo personalmente no saldría en un programa a exponerme ni a hacer todo lo que hace esta gente”, afirmó a través de un video.

Aunque la identidad del político no fue confirmada oficialmente, el rumor generó un intenso debate en plataformas digitales, donde muchos usuarios cuestionan la autoridad moral de Laura para acusar a Karina de ser “la amante”: “van saliendo las verdades de la herMoza Laura”; “Ojalá Karina supiera esto 😂”; “Eso es quita que yo te quitaré 😂😂😂😂 entonces que pelea Laura”.

Mientras la influencer Laura González continúa su participación en La casa de los famosos Colombia, muchos esperan que, una vez fuera del programa, aclare los rumores que la rodean.