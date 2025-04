“¿Así o más claro?”: María Fernanda Cabal respondió a Petro por acusar a su líder político de despojar tierras

La senadora de la oposición aseguró que la actual administración está poniendo en riesgo la propiedad privada - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal protagonizaron una nueva discusión a través de sus redes sociales. En esa ocasión, la situación surgió debido a señalamientos que hizo la congresista de la oposición en contra del Gobierno nacional, encabezad por el primer mandatario.

Según la senadora, la administración actual está implementando una persecución en contra de la propiedad privada, que se ha visto afectada por la situación económica del país, así como los medios de producción de la ciudadanía. “Este Gobierno quiere robarnos la propiedad privada”, indicó la congresista.

La senadora María Fernanda Cabal hizo críticos por supuestos respaldos del ELN y de las disidencias de las Farc al presidente Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X y César Carrió/Presidencia

En respuesta, el jefe de Estado compartió un video en el que una mujer campesina, identificada como Ana Beatriz Navarro, de 73 años, que agradece al presidente por la entrega de tierras de la que fue beneficiaria, y que le permite generar ingresos para su sostenimiento. “Ahora sí somos propietarios de esta tierra de la finca Las Delicias. Apoyamos la reforma agraria y estamos con Petro”, indicó la ciudadana.

En consecuencia, el presidente aseguró el campesinado colombiano fue víctima del despojo de tierras, de la pérdida de su propiedad privada, a manos del líder político de la congresista, cuyo nombre no mencionó. “La propiedad privada se la robaron los que desplazaron a millones de campesinos de sus tierras. Los despojadores tenían un líder político, el mismo de la senadora Cabal”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro señaló al líder político de la senadora María Fernanda Cabal de despojar tierras - crédito @petrogustavo/X

La senadora del Centro Democrático se pronunció en respuesta al mandatario, instándolo a analizar sus alianzas, que pondrían en duda su transparencia e, incluso, su llegada a la Presidencia de Colombia. Se refirió específicamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que, presuntamente, habrían respaldado su candidatura.

Ambas guerrillas, a las que el Gobierno Petro se ha acercado para hacer negociaciones de paz, han perpetrado todo tipo de crímenes en contra de la sociedad civil y de la fuerza pública, como masacres, secuestros y desplazamientos.

Asimismo, Cabal recordó el pasado guerrillero del presidente, que militó en el Movimiento 19 de Abril (M-19), extinto grupo armado responsable de la toma del Palacio de Justicia, perpetrada en 1985. El acto terrorista ocasionó la muerte de casi 100 personas y la desaparición de otros 11 ciudadanos.

“A diferencia suya, yo he sido empresaria, madre, servidora pública y electa democráticamente por millones de colombianos. Usted, en cambio, fue miembro de una guerrilla que sembró terror. ¿Así o más claro?”, concluyó la congresista.

La senadora María Fernanda Cabal recordó el pasado guerrillero del presidente Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

La jurisdicción agraria: críticas por presuntos riesgos para la propiedad privada

Uno de los proyectos del Gobierno Petro que ha sido calificado como un peligro para la propiedad privada es el que reglamenta la jurisdicción agraria y rural, en favor del “campesinado”, que cursa en el Congreso de la República, ya que implicaría una supuesta expropiación de tierras.

Sin embargo, de acuerdo con el jefe de Estado, las advertencias al respecto no tienen base alguna. Pues, según explicó a través de su cuenta de X, las tierras baldías contempladas en la iniciativa no tienen, de manera oficial, ningún propietario. Por ende, lo que se busca es que la población campesina se ubique en esos terrenos, que fueron suyos en algún momento.

“No hay propiedad privada en baldíos. Eso es una contradicción en los términos. Los baldíos han sido apropiados, es decir, expropiados a la nación, generalmente por grandes terratenientes que han usado su poder en el estado y hasta la sangre de decenas de miles de campesinos (...). Hoy se intenta que esa tierra no regrese a manos de la nación ni que el estado la use para entregarlas al campesinado”, precisó el primer mandatario.

El presidente Gustavo Petro defendió la jurisdicción agraria - crédito @petrogustavo/X