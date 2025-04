Aida Victoria Merlano reaccionó a la salida de Alerta de ‘La casa de los famosos Colombia’: se despachó contra Laura G

La creadora de contenido dio sus opiniones sobre lo que ha visto de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @andiavictoriam/IG

El domingo 6 de abril se llevó a cabo una nueva eliminación de La casa de los famosos Colombia: Juan Ricardo Lozano, conocido también como Alerta, salió del programa con apenas un 9,71% de los votos de aprobación del público.

En las redes sociales seguidores del programa expresaron que las razones por las que no apoyaron al humorista en su deseo de volver a la competencia, fue por haberse involucrado en el conflicto entre Laura G y Karina García, por un aparente caso de infidelidad.

Aida Victoria Merlano se pronunció por la salida de Alerta de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @sinpelosenlalengua/IG

Recientemente, a través de sus Instastories, una de las celebridades digitales que se pronunció sobre la salida de Alerta de la convivencia fue Aida Victoria Merlano, que aseguró que el comediante tendría que haber retornado a la casa y los seguidores del programa haber dejado por fuera a Laura G, que ingresó apenas una semana atrás a la casa estudio.

“Alerta era de las personas que más merecía quedarse; se esforzaba por hacer contenido todos los días, pero se queda Laura y ¿su contenido es?”, escribió inicialmente la joven barranquillera en sus publicaciones de redes sociales.

Alerta fue eliminado de la competencia con una votación inferior a la que consiguió Laura G en LCDLFC - crédito alertahumor/Instagram

Sin embargo, ahí no terminó la intervención de la creadora de contenido, pues criticó el discurso con el que ingresó a la competencia la exparticipante de Protagonistas de Novela, pues lo único que ha dicho es “Me “quitaron” un marido hace 3 años y me voy a meter a formar peo. Ah bueno", concluyó.

Las reacciones a sus declaraciones no tardaron en aparecer y algunos, respaldaron su posición frente a la salida del comediante de la competencia con mensajes como: “Eso es lo que le gusta a Colombia, el chisme y el bochinche”; “creo que todos estamos de acuerdo con que Laura G no tiene más y se lo dijo la Liendra”; “es verdad, a la vieja cómo se le ocurre entrar con ese discurso tan barato, ya suelte el tema”, entre otros.

Otras opiniones de Aida Victoria sobre el programa

No es la primera vez en que la hija de la excongresista Merlano se pronuncia sobre lo que ve del programa de convivencia, pues han sido repetidas las veces en que ha emitido su opinión respecto a ciertas dinámicas del reality.

La primera vez fue cuando se llevó a cabo la celebración de cumpleaños de Melissa Gate, cuando Yina Calderón se mostró incómoda con el espacio en el que compartieron varios de los participantes. Al respecto, Merlano Manzaneda dijo:

Reacción de Aida Victoria Merlano a los gestos de Yina Calderón en 'La casa de los famosos Colombia' por el cumpleaños de Melissa Gate - crédito @aidavictoriam/IG

“Oye y ¿ella por qué hace esa cara? Oye, pero la otra (Yina Calderón) no puede soportar, es que no entiendo. Oye, a dañarle el momento a uno“, expresó molesta Aida Victoria cuando la cámara enfocó a Yina Calderón haciendo mala cara y burlándose de las lágrimas de Melissa.

“Qué linda reina (Melissa)“, terminó diciendo Aida Victoria, mostrando a Gate celebrando.

Otro de los momentos que no pasó desapercibido para la influencer se vivió cuando Coco fue acusado de haber hecho comentarios misóginos en contra de Karina García.

“Coco no le hace el comentario para morbosear la cola, esto es más delicado que esto. Coco en toda la conversación le está diciendo que ella se viste muy mostrona. Intentando sacar a flote una inseguridad de ella. Aquí todos estamos descubriendo y redescubriendo nuestra identidad. Así que, lo que uno se ponga y no se ponga, no es problema de nadie. Y me parece una conversación incómoda. Y además es una persona que acabas de conocer”, afirmó la barranquillera.

La barranquillera se pronunció sobre la polémica, señalando que Coco intentó resaltar inseguridades de Karina - crédito @aidavictoriam/Instagram

Agregó que incluso, intentó minimizar a la paisa exponiendo las inseguridades que él tenía frente a ella y “comportándose como un hombre narcisita”, asegurando que como no podía llegar hasta donde se encontraba ella, necesitaba bajarla a su propio nivel.