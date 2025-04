Representante de Cambio Radical no se quedó callada ante señalamientos de Gustavo Petro: lanzó dura respuesta

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez es el nuevo "blanco" del presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Colprensa - REUTERS

El más reciente rifirrafe del presidente de la República, Gustavo Petro, que la emprendió contra la congresista Carolina Arbeláez, integrante de la bancada de Cambio Radical, dio pie para un intenso debate sobre la reforma laboral y las acusaciones de corrupción en el Gobierno nacional. Y todo por las duras afirmaciones del primer mandatario en su contra; al insinuar que su voto habría sido comprado.

El incidente se intensificó el domingo 6 de abril de 2025, cuando el jefe de Estado, a través de sus redes sociales, acusó a los congresistas que frenaron la reforma laboral de estar “comprados” por los poderosos financiadores de la política, e hizo mención de forma directa a la representante Arbeláez, al compartir un artículo periodístico del portal Vorágine, en el que se denunció una presunta práctica clientelista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La controversia no solo tocó la reforma laboral, que fue el objeto del abordaje hecho por el mencionado medio, también sacó a la luz una serie de investigaciones sobre influencias externas en el Congreso y posibles conflictos de interés que existirían entre los miembros del órgano legislativo, que habrían sido persuadidos por parte de un ‘lobista’ en las instalaciones del Congreso.

La fuerte denuncia de Gustavo Petro

El presidente Petro publicó un artículo que supuestamente revelaba una maniobra de algunos congresistas para bloquear la reforma laboral presentada por su Gobierno. Según Petro, los legisladores que se opusieron a la reforma, particularmente los de Cambio Radical, habrían recibido dinero de intereses externos para tumbar la propuesta que intentaba sacar adelante su administración en el legislativo.

“Así los poderosos financiadores de congresistas lograban acabar con la reforma laboral y los beneficios al pueblo trabajador. Congresistas simplemente comprados”, publicó Petro en su cuenta de X.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro se despachó contra la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, de Cambio Radical - crédito @petrogustavo/X

El mensaje de Petro fue claro: culpaba a los congresistas, como la representante Arbeláez, de estar al servicio de intereses ajenos al bienestar de los trabajadores colombianos. Ante esta acusación, Arbeláez respondió de forma contundente, y cuestionó tanto los señalamientos como el comportamiento de algunos miembros del Gobierno en este caso, que adquirió proporciones elevadas.

Carolina Arbeláez le salió a lo dicho por Gustavo Petro

En su aparición en público, lejos de callar ante las acusaciones del presidente, respondió en sus redes sociales recordando que los verdaderos implicados en escándalos de corrupción dentro del Gobierno de Petro no eran los congresistas, sino algunos funcionarios cercanos al presidente. Y no dudó en señalar que aquellos involucrados en casos como el de la Unidad Nacional del Riesgo (Ungrd).

Los mismos que se habrían utilizado recursos para sobornar congresistas. “Aquí los que están condenados por comprar congresistas con la plata del agua de La Guajira en la Ungrd para pasar las reformas son funcionarios de su Gobierno”, replicó Arbeláez, refiriéndose a escándalos que han salpicado al Ejecutivo, donde altos funcionarios estarían siendo condenados por su implicación en actos corruptos.

Y aprovechó para reafirmar que el mandatario de los colombianos debía rendir cuentas sobre la financiación ilegal de su campaña, citando las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre los misteriosos orígenes de 15.000 millones de pesos destinados a su campaña electoral en 2022; de acuerdo con los audios dados a conocer por la revista Semana.

“¿Cuándo nos va a contar quién puso los $15.000 millones de los que habla Benedetti y qué dice que puede caer el gobierno si nos enteramos?”, cuestionó Arbeláez, refiriéndose a la advertencia de que el Gobierno podría colapsar si se revelaba el origen de esos fondos; pues estaría convencida que provendrían de una fuente de financiación ilegal, como se sospecha de los sectores contrarios al Gobierno.

Carolina Arbeláez y su posición sobre la reforma laboral

Uno de los puntos álgidos de la discusión fue la reforma laboral. Arbeláez defendió su postura al oponerse a una reforma que, en su opinión, afectaría de forma grave a los trabajadores no sindicalizados. De parte del Ejecutivo se buscaba prohibir que los empleadores otorgaran beneficios económicos a trabajadores no afiliados a sindicatos, lo que Arbeláez consideró injusto para la libertad empresarial.

En sus redes sociales, la congresista aclaró que su oposición no respondía a una falta de apoyo hacia los trabajadores, sino a la necesidad de buscar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Según Arbeláez, la reforma propuesta acabaría con medio millón de empleos al eliminar incentivos para los trabajadores no sindicalizados; lo que violaría sus derechos.

Con este mensaje, la congresista Carolina Arbeláez le respondió al presidente Gustavo Petro, por acusaciones en su contra - crédito @kroarbelaez/X

“No es un delito dialogar con los gremios y yo defiendo a Colombia, no le tengo miedo ni a usted ni a sus hostigadores”, remarcó la congresista. Como parte de esta discusión, es importante señalar que la investigación de Vorágine reveló detalles sobre la influencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en la discusión de la reforma laboral.

Según las imágenes obtenidas por el citado medio, Juan Arturo González, abogado y miembro de la Andi, tuvo en sus manos una proposición modificatoria de la reforma laboral antes de que fuera radicada oficialmente en el Congreso. Esta proposición fue presentada por Arbeláez y otros aliados políticos, pero la fotografía muestra a González interactuando directamente con ella en el Congreso.

Las acusaciones sobre la congresista Carolina Arbeláez

El 8 de octubre de 2024, una serie de fotografías capturadas en el Salón Elíptico del Congreso, y que fueron publicadas por Vorágine, habrían revelado un episodio que pone en evidencia la influencia de los gremios empresariales en el proceso legislativo.

Gustavo Petro ha acusado a los legisladores de sabotear la reforma laboral bajo intereses económicos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Las imágenes muestran al abogado Juan Arturo González, representante de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), sosteniendo un documento titulado “Proposición Modificatoria” antes de que este fuera oficialmente radicado. El texto buscaba modificar el artículo 62 de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Petro.

La proposición, que según el medio fue presentada minutos después por la representante Arbeláez, de Cambio Radical, tenía como objetivo mantener la posibilidad de que los empleadores ofrecieran incentivos económicos a trabajadores no sindicalizados; una práctica que el gobierno considera antisindical. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre el alcance de la influencia de la Andi en el Congreso.

A su vez, El portal en cuestión expuso que la campaña de Arbeláez al Congreso, al parecer, fue financiada por empresas vinculadas a la Andi; como Postobón, que donó 70 millones de pesos, y Bavaria, que contribuyó con $45 millones. Ambas compañías forman parte de la Cámara de Bebidas de la Andi, organización al mando de Bruce Mac Master, que ha manifestado públicamente su oposición a la reforma laboral.