Luisa Fernanda W reveló cuál es el síndrome que padece y afecta su personalidad: “Me hace sentir insegura”

La empresaria e influencer Luisa Fernanda W compartió una experiencia personal que superó gracias a “el poder de la palabra”. Asimismo, habló sobre la importancia de identificar a tiempo el problema, al aceptarlo y buscar ayuda. “Hay que dejar el miedo a contar las cosas e ir a terapia”, dijo.

Resulta que la creadora de contenido paisa descubrió que padece el síndrome del impostor, un trastorno psicológico que la afectó, especialmente en la juventud, cuando experimentó inseguridades. “Yo me creía menos y sentía que no era merecedora de las cosas buenas que me pasaban”, explicó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Luisa Fernanda W relató el drama que vivió cuando inició su trabajo en redes sociales como youtuber por cuenta de pensamientos intrusivos que involuntariamente le llenaban su cabeza de ideas perturbadoras que la llevaban a cuestionar su desempeño como influencer y embajadora de marcas.

“Hoy puedo decir que, hace por ahí 2 años, soy una mujer mucho más segura, que no me da miedo ser quién soy, sin importar lo que piensen los demás. Obviamente, tengo mis momentos en los que paso por situaciones de inseguridad, pero son normales. Lo que sucede es que antes sí era bien insegura, así no pareciera. Y me pasaba que me atacaba mucho esto que llaman el síndrome del impostor. No me sentía merecedora de las cosas que me pasaban, o, hablando del mundo de las redes sociales, por ejemplo, cuando me contrataba alguna marca, yo de verdad me cuestionaba: ¿será que es acaso este trabajo? Digo, “Bien, ¿será que sí soy la indicada?” Puros pensamientos intrusos que no me permitían fluir y confiar en mí”, de esta manera, Luisa rompió el hielo con el público buscando aconsejar a quienes consumen su contenido.

Para sorpresa de muchos de los cibernautas que siguen a la mujer empoderada que inspira a otras mujeres, Luisa contó que fue hasta hace dos años que se dio cuenta que estaba siendo atacada por un trastorno.

“De verdad, me tocaba batallar mucho con eso del síndrome del impostor. Yo conocía y conozco mis habilidades. Es que yo antes tenía mis momentos en los que no me lo creía del todo. Más aún, cuando pasé por una etapa de hate, donde me empecé a cuestionar por completo mi persona, tomé riendas en el asunto y me dije a mí misma: “Oiga, usted tiene que confiar en usted.” Porque si no confías, no hay confianza. Y miren, el síndrome del impostor ataca mucho cuando uno tiene altos estándares, y se los digo porque yo soy una mujer de altos estándares y siempre quiero todo perfecto”.

Así es como Luisa Fernanda W le gana la batalla al síndrome del impostor

Aparte de motivar a que que quienes ven su video se atrevan a vencer el miedo a revelar los problemas que los atacan, la también cantante paisa enseñó cómo a sus 31 años encontró la fórmula para sobre llevar este mal que ronda en su cabeza. La influencer reveló cinco tips que le han funcionado en su caso.

“Primer punto: reconoce lo que sientes, pero no te lo creas del todo. Es normal tener dudas, pero esos pensamientos no siempre reflejan la realidad. Entonces, hay que identificarlos como lo que son: pensamientos, más no hechos. Segundo, habla sobre ello. Me pasaba que cuando lo compartía, me daba cuenta de que no era la única que le pasaba. Tercero, me tocó literal hacer una lista de todos mis logros. Cuando yo veía esos resultados ya escritos y esas metas cumplidas, yo decía: ¡Wow!”, comenzó Luisa detallando respecto la manera que encontró para no dejarse superar por el síndrome.

“Cuarto, entendí que no necesito saberlo todo. Entonces, acepta que no tienes que saberlo todo. Pues no saber algo no te hace menos competente. Estamos súper claros de que en esta vida, aprender es parte del proceso. Esto es algo que se los digo muchísimo en los videos. Pero como quinto punto, deja de compararte. Miren, cada persona tiene su propio ritmo, sus circunstancias y su camino. Uno estar comparándose solamente aumenta la inseguridad”, concluyó reflexionando acerca de la perfección y las comparaciones.