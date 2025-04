Colombia sin estrategia frente a los aranceles de Trump: “El establecimiento de un plan era indispensable”

Estados Unidos impone un arancel del 10% a países de América Latina - crédito AmCham Colombia

La implementación de aranceles recíprocos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió el escenario económico global y tiene a Colombia, al igual que a otras naciones latinoamericanas, en alerta. Desde el 5 de abril entró en vigor un arancel del 10% para países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Costa Rica, en lo que se perfila como una nueva fase del proteccionismo estadounidense. Aunque el golpe más fuerte lo reciben economías asiáticas como Camboya (49%), Vietnam (46%) y China (34%), las implicaciones para América Latina no son menores.

En Colombia, los sectores productivos están tratando de anticiparse a los efectos, en especial el agroexportador. Productos clave como café, plátano, aguacate, limones y flores podrían enfrentar dificultades para competir en el mercado estadounidense frente a bienes mexicanos que siguen entrando sin arancel, gracias al T-mec. “Al tener un producto más barato, el consumidor estadounidense va a empezar a preferir estos bienes”, señaló Javier Díaz Molina, presidente de Analdex. La advertencia no es menor, pues Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial del país.

Para Andrés Pinzón, internacionalista de la Universidad del Rosario, Colombia enfrenta este nuevo escenario con una estrategia nacional débil. “El Gobierno nacional juega un papel fundamental, pero que se ha quedado corto a las expectativas. El llamado ‘día de la liberación’ del presidente Donald Trump no era algo nuevo, era algo que se sabía”, explicó a Infobae Colombia. A su juicio, aunque una renegociación bilateral con EE. UU. en ese momento habría sido poco viable, el país debió haber diseñado un plan integral desde antes. “El establecimiento de un plan a nivel nacional era un requisito indispensable para afrontar la decisión. Plan del que no se conoce mucho (o al menos nada más allá del ‘trabajo con el sector privado’)”, criticó.

El panorama internacional también reaccionó con preocupación. La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, calificó los nuevos aranceles como un “riesgo significativo” para el crecimiento económico global, especialmente en un momento de desaceleración. A su vez, la Reserva Federal estadounidense anticipó que estas medidas traerán más inflación y menor crecimiento para EE. UU. El presidente del banco central, Jerome Powell, aseguró que “los efectos económicos incluirán una mayor inflación y una desaceleración del crecimiento”, aunque por ahora no habrá cambios en la política monetaria.

En ese contexto, la pregunta sobre si esta medida podría escalar hacia una guerra comercial más amplia entre Colombia y Estados Unidos surge con fuerza. Para Pinzón, la respuesta es clara: “La cuestión no es en contra de Colombia. De hecho, Colombia, aunque se ve afectada, no recibe el mismo golpe que otros Estados como Vietnam, por ejemplo”. El experto recalcó que la decisión estadounidense no está motivada por una disputa puntual con Colombia, sino por una narrativa interna. “Insisto en que la decisión de Estados Unidos, aunque económica, su base narrativa es supremamente política”, advierte.

No obstante, la incertidumbre persiste. Mientras que el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale estima que los nuevos aranceles provocarán un aumento del costo de vida de hasta 2.000 dólares anuales por hogar estadounidense, los países latinoamericanos empiezan a buscar salidas conjuntas. En la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrará el 9 de abril en Honduras, se abordará esta situación. Se espera la asistencia de varios jefes de Estado, entre ellos el presidente colombiano, que tendrá que defender la posición nacional en medio de este nuevo capítulo de tensiones comerciales.

Para Pinzón, las expectativas de una negociación bilateral o la revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU. son bajas: “No creo, en el futuro cercano, que se pueda retornar a una negociación bilateral que logre cambios o alivios sustanciales. Tampoco creo que vaya a existir una negociación del TLC”. El experto concluyó que Colombia deberá enfocarse en reforzar su diversificación de mercados, fortalecer su política exterior comercial y, sobre todo, prepararse con seriedad para futuros escenarios de proteccionismo global. Por ahora, el país navega en un mar de incertidumbre, con el reto de proteger sus exportaciones y mitigar los impactos en un contexto internacional cada vez más volátil y políticamente cargado.