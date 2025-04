Álvaro Uribe desmintió rumores sobre reuniones con Vargas Lleras y reafirmó su neutralidad en el Centro Democrático: esto dijo

Álvaro Uribe negó que se haya reunido con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras - crédito Colprensa

Con un mensaje a través de la red social X, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez desmintió el domingo 6 de abril los rumores que apuntaban a que se había reunido con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras: que suena como posible candidato para las elecciones del 31 de mayo de 2026, en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro para los próximos cuatro años.

La respuesta de Uribe Vélez se produjo después de que un usuario en la plataforma digital le reclamó por supuestos acercamientos con personajes ajenos al Centro Democrático, el partido que él lidera; en contraste con las candidaturas de los senadores María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia, Miguel Uribe y Andrés Guerra, que han hecho parte de la correría de la colectividad por el país.

“Hombre joven, yo soy muy respetuoso, le ruego respetar la verdad: no he tomado tinto con el doctor Vargas Lleras, a quien recibí recientemente, fue al doctor Fajardo”, señaló Uribe Vélez, aclarando que, en efecto, sostuvo una reunión con el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, pero no con el segundo al mando durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018).

Con esta publicación, el expresidente Álvaro Uribe negó encuentro con Germán Vargas Lleras - crédito @alvarouribevel/X

Uribe reafirmó su “neutralidad” en el proceso de escogencia del candidato del Centro Democrático

Además de aclarar este punto, Uribe aprovechó la oportunidad para reafirmar su postura de neutralidad dentro del Centro Democrático y destacó el respeto que tiene por todos los precandidatos presidenciales dentro de su partido; en instantes en los que se ha empezado a rumorar con la posibilidad de que incluya a otras posibilidades en la baraja del partido de oposición a la administración de Gustavo Petro.

“Respeto a todos los candidatos del Centro Democrático, honro mi neutralidad porque el partido tiene el mérito de conectar la seguridad con la paz, la política social con la inversión privada, el estado pequeño con la eficiencia y la transparencia, y la democracia representativa con la participativa”, dijo Uribe, que reafirmó su postura de mantener una postura imparcial mientras se gestan las candidaturas.

En otro de los mensajes, el expresidente Álvaro Uribe llamó a la unidad a los miembros del Centro Democrático - crédito @alvarouribevel/X

De hecho, en otro mensaje, también hizo un llamado a la unidad dentro del Centro Democrático, al pedir a sus seguidores y miembros del partido respetar a los precandidatos y evitar cualquier tipo de división interna. “En un partido democrático, derrotar a un compañero o compañera es una victoria inútil. Necesitamos la gran victoria de la democracia que se obtiene con la delicadeza de unir al partido”, expresó.

El exmandatario precisó que “todos nuestros precandidatos deben ser bien recibidos y escuchados” y destacó la importancia de mantener una actitud de respeto, ya que “se hace mal al crear una parcialización que se convierta en división y derrota”. En su intervención, dejó claro que el objetivo debe ser la victoria en las próximas elecciones, y que esta solo se logrará si el partido permanece unido.

En esta otra publicación, el expresidente Álvaro Uribe pidió respeto por los precandidatos del Centro Democrático, que disputan la posibilidad de tener la nominatura - crédito @alvarouribevel/X

Asimismo, en la mañana, Uribe Vélez también había publicado un mensaje reflexivo, en el que compartió una emotiva carta dirigida a la Universidad San Martín de Porres, donde le fue otorgado un honoris causa. En dicha carta, reflexionó sobre su visión económica y política, haciendo una crítica al modelo socialista.

“La clase dominante socialista está constituida por la burocracia aprovechada, zángano, destructora de valor, que no trabaja, no produce, no agrega valor, tampoco deja trabajar, tampoco deja producir, tampoco deja agregar valor”, expresó.

Por último, también señaló que, aunque se aspira a una sociedad fraterna, como la que él cree que San Martín de Porres habría querido, no debe haber resignación ante la pobreza que él vivió. Y en su crítica al “neocomunismo”, remarcó el ex jefe de Estado entre 2002 y 2010, que “los progres, sus militantes, lo disfrazan con el elegante nombre de progresismo”, al advertir que ese modelo no ha muerto.