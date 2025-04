Marta Lucía Ramírez ‘estalló' contra Petro por decir que no reconoce el Gobierno Maduro: “Ya habría retirado al embajador”

La exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez aseguró que el presidente Gustavo sí reconoce a Nicolás Maduro como presidente del régimen - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

La elección fraudulenta del dictador Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en julio de 2024 causaron división a nivel internacional. Más de 30 países no lo reconocieron como mandatario; sin embargo, Colombia, por mucho tiempo, se mantuvo en una posición más bien neutral.

En su momento, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno se pronunciaría en rechazo o reconocimiento de Maduro después de que revelara la totalidad de las actas electorales, en las que se pudiera evidenciar si, en efecto, había sido el ganador de la contienda, o si, por el contrario, fue el candidato opositor Edmundo González.

El dictador nunca reveló las actas, pero se posesionó en la Presidencia en enero de 2025. Y, aunque el jefe de Estado colombiano no estuvo presente en la ceremonia, sí fue un representante del Gobierno: el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo.

El presidente Gustavo Petro pidió la revelación de las actas electorales de Venezuela, pero Nicolás Maduro nunca las mostró - crédito Fernando Vergara/AP

Al mismo tiempo, Gustavo Petro aseguró que las elecciones en Venezuela no fueron libres, pero no precisamente por las irregularidades que se evidenciaron en su desarrollo y que derivaron en un resultado fraudulento. Según el primer mandatario, los bloqueos económicos establecidos por Estados Unidos sobre el país impidieron el correcto desarrollo de las elecciones. En todo caso, se negó a reconocerlas, pero aseguró que las relaciones diplomáticas con el territorio se mantendrían.

Meses después, ante ciudadanos de Pasto (Nariño), el jefe de Estado reafirmó su posición. “Yo no reconocí el Gobierno de Maduro y no lo reconozco, pero creo que la solución no es bloquear más a Cuba y Venezuela”, indicó en el encuentro ‘Acordando y Haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial de Nariño’, realizado en la capital nariñense el 5 de abril de 2025.

El dictador Nicolás Maduro se posesionó como presidente de Venezuela pese a graves denuncias de fraude - crédito Palacio de Miraflores/EFE

Sin embargo, sus declaraciones generaron dudas en algunos políticos de la oposición, que cuestionaron las decisiones que ha tomado en materia de relaciones diplomáticas con el régimen venezolano. Pues, en medio de su política de transición energética, el primer mandatario informó que Colombia importará gas de Venezuela, mientras que se le exportará energía eléctrica. No obstante, esas transacciones no se han podido efectuar.

Una de las personas que se pronunció al respecto es la exvicepresidenta de Colombia Martha Lucía Ramírez. “@petrogustavo, sí reconoce a Maduro, como si fuera un gobierno legítimo. Si no lo reconociera, ya habría retirado al embajador de Colombia y no tendría conversaciones sobre zona económica binacional”, escribió la exfuncionaria en su cuenta de X.

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez restó credibilidad a afirmaciones de Gustavo Petro sobre relaciones con Venezuela - crédito @mluciaramirez/X

La representación del Gobierno en la posesión de Maduro: una decisión “prudente”

Tras la posesión del dictador Maduro en Venezuela, el Gobierno nacional, envuelto en múltiples críticas, se defendió a través del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Luis Giberto Murillo. De acuerdo con el exfuncionario, reemplazado por Laura Sarabia, la situación con el vecino país se manejó con prudencia y tacto, tratando de no afectar las relaciones diplomáticas con el régimen.

Al respecto, Julio Londoño Paredes, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia y exembajador ante organismos internacionales como la ONU y la OEA, dio a conocer su opinión, respaldando la postura del Gobierno de Gustavo Petro de tener una representación en la ceremonia de posesión. No obstante, reconoció que su posición sobre la legitimidad de los resultados electorales no ha sido clara.

“El Gobierno ha tomado, por decirlo de alguna forma, una actitud prudente. He visto que la Cancillería, como tal, ha sacado una serie de comunicados y ha señalado una serie de actitudes, y el ministro de Relaciones Exteriores, de todas maneras, señala algunas cosas un poco ambiguas con respecto a la posición del gobierno de Colombia sobre el particular”, precisó el exfuncionario, en conversación con El Tiempo.