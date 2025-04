Mafe Carrascal se metió en pelea del ministro de trabajo y el senador Miguel Ángel Pinto: “Cínico usted”

María Fernanda Carrascal defendió la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El Partido Liberal radicó una propuesta alternativa a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La colectividad, dirigida por el expresidente César Gaviria, presentó un proyecto de cuatro artículos que retoma algunos de los ejes centrales de la iniciativa oficial, como la ampliación de la jornada nocturna y el incremento en el pago por trabajo en días festivos y domingos.

Esto provocó una discusión entre el ministro de Trabajo del Gobierno Petro, Antonio Sanguino y el senador de la colectividad antes mencionada, Miguel Ángel Pinto, que fue uno de los que apoyó la ponencia de archivo a la reforma laboral. A este intercambio de mensajes se metió la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal contestándole al congresista “cínico usted”.

Frente a la propuesta de reforma laboral presentada por el Partido Liberal, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió señalando que algunos de los planteamientos incluidos en el proyecto coinciden con los temas impulsados por el Gobierno en la consulta popular.

Antonio Sanguino arremetió en contra de Miguel Ángel Pinto por propuesta de reforma laboral del Partido Liberal - crédito @AntonioSanguino

“Qué bueno que el senador Miguel Ángel Pinto, después de promover el hundimiento de la reforma laboral, ahora cambie de opinión. Qué bueno que César Gaviria, junto con Pinto, apoyen dos de los temas de la consulta popular. Los invitamos a que voten sí los otros ocho temas en la consulta”, escribió el funcionario de la actual administración pública del país en su cuenta de X.

El senador Miguel Ángel Pinto respondió a las declaraciones del ministro Antonio Sanguino, rechazando que haya cambiado de postura frente a la reforma laboral y cuestionando el enfoque del Gobierno en esta materia.

“Tan chistoso el ministro. No he cambiado de opinión. Una cosa es el tema de los derechos de los trabajadores, que siempre hemos defendido desde el @PartidoLiberal, y otra lo que ustedes pretendían con la reforma laboral, que al contrario les acababa el empleo. No sea cínico”, publicó el congresista perteneciente a la Comisión Séptima del Senado de la República en su cuenta de X.

Miguel Ángel Pinto contestó al mensaje de Antonio Sanguino - crédito @MiguelPintoH1

A la discusión se sumó la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, quien respondió al mensaje de Pinto con una crítica directa. “Cínico usted, senador. No insulte la inteligencia de la ciudadanía”, escribió Carrascal en X.

Carrascal también cuestionó los argumentos del senador frente a los efectos económicos de la reforma laboral: “La ficción de la derecha, de la que usted sin duda hace parte, es que mejorar los derechos laborales acaba el empleo. No puede decir —y pretender que alguien le crea— que está a favor de recuperar la jornada nocturna y de restablecer el recargo dominical, pero no de la reforma por ‘acabar el empleo’, cuando justamente se trata de los únicos puntos que aumentaban los ingresos de la clase trabajadora y elevaban ligeramente los costos”.

En su mensaje, la representante cercana al Gobierno nacional defendió los lineamientos de la reforma laboral propuesta por el Gobierno, argumentando que el aumento en los ingresos de los trabajadores tendría un impacto positivo en la economía nacional. Además, criticó duramente la postura del senador Pinto.

“Le cuento dos verdades: el aumento de los ingresos laborales que propusimos es un estímulo a la economía que beneficiaría a Colombia entera. Usted es un demagogo de quinta que pretende engañar al pueblo colombiano. Al menos tenga el coraje de defender sus ideas de frente”, escribió por medio de su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

María Fernanda Carrascal se metió en la discusión del senador y del ministro de Trabajo - crédito @MafeCarrascal

En cuanto a la propuesta de reforma laboral del partido Liberal el objeto de esta dice lo siguiente: “La presente ley tiene por objeto la dignificación y protección de derechos de los trabajadores, mediante la modificación de las normas que regulan la jornada nocturna y la remuneración del trabajo dominical y festivo”.

La propuesta concentra sus principales cambios en dos artículos. Uno de ellos plantea ajustar el horario reconocido como trabajo nocturno, reformando el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, para establecer que este comprende el periodo entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente.