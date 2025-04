Eva Rey le confesó a Margarita Rosa de Francisco que Amparo Grisales la tiene bloqueada

Las famosas tuvieron diferencias que no lograron arreglar, aunque Margarita Rosa prometió interceder - crédito Eva Rey / Instagram

En medio de la más reciente entrevista de Desnúdate con Eva, la presentadora Eva Rey confesó que Amparo Grisales la tiene bloqueada en su teléfono. Este detalle salió a la luz durante el diálogo con Margarita Rosa de Francisco en su programa, pues Eva le preguntó si prefería a Marbelle o a Amparo y recordó la historia sobre las diferencias que tuvieron en el pasado.

Y es que las actrices y presentadoras habían atravesado un distanciamiento en el pasado, debido a diferencias políticas, a lo que Margarita Rosa respondió que aunque estuvieron alejadas durante un tiempo, lograron reconciliarse y ahora mantienen una relación cordial. La actriz destacó que todo se dio después de una conversación sincera en la que decidieron dejar atrás sus diferencias y retomaron su cercanía.

Sin embargo, Eva Rey hizo su inesperada confesión, pues aseguró que la jurado de Yo me llamo la tiene bloqueada en su teléfono, lo que ha impedido que pueda invitarla a participar en su programa de entrevistas: “Amparo Grisales me tiene bloqueada. ¿Qué hago? Dile que me desbloquee”, expresó la presentadora. Ante esto, Margarita Rosa, entre risas, respondió que intercedería para resolver la situación.

Eva Rey sorprendió con esta historia - crédito Desnúdate con Eva/Youtube

La relación entre Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales

Durante la entrevista, la famosa compartió detalles sobre su relación con Amparo Grisales, asegurando que tienen una conexión marcada por admiración y cariño, a pesar de los altibajos que han enfrentado. Según explicó, en el pasado surgieron tensiones debido a comentarios que ambas hicieron y que no fueron bien recibidos por la otra. Sin embargo, ella fue la que decidió tomar la iniciativa para resolver el conflicto.

“Yo a Amparo la amo con pasión. Hace poco nos volvimos a ver. Habíamos tenido como cierto rifirrafe porque alguna vez yo dije algo que a ella no le gustó, luego ella dijo también algo con respecto a mí. La llamo, pido perdón, digo: ‘Por favor, conversemos, encontremos que yo te amo’. No me importa que haya dicho lo que haya dicho”, relató Margarita Rosa durante la conversación.

La actriz agregó que, tras ese encuentro, lograron tener una conversación que la hizo reafirmar su admiración por “la diva de Colombia”. Además, mencionó que, aunque también ha tenido diferencias con Marbelle, no guarda rencores y estaría dispuesta a abrazarla si se cruzan en algún momento.

Fue Margarita la que buscó a Amparo Grisales para solucionar sus diferencias - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Aunque no se profundizó en los detalles, tanto Eva Rey como Margarita Rosa de Francisco hicieron referencia a cómo las diferencias políticas influyeron en las relaciones entre figuras públicas en Colombia, pues la presentadora sugirió que el distanciamiento con varias figuras del entretenimiento podría estar relacionado con posturas políticas, más allá de cuestiones personales.

Por su parte, la entrevistada reconoció que las tensiones políticas son un factor en algunos de sus conflictos, pero se refirió a la importancia de buscar la reconciliación, tal como lo hizo con Amparo Grisales.

Los internautas estuvieron siguiendo la entrevista entre Eva Rey y Margarita Rosa de Francisco, que no solo dejó al descubierto anécdotas personales y detalles sobre las relaciones que tienen las dos con importantes figuras del entretenimiento colombiano, sino que demostró la importancia de superar las diferencias mediante el diálogo.

Margarita Rosa de Francisco prometió interceder por esta relación - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

Entre los comentarios de los internautas que siguieron esta entrevista publicada en Instagram, se destacaron: “Me encanta Margarita, aunque difiero con su pensamiento político, es tremenda artista” y “¡Hermosa Margarita!. Sencilla e inteligente”, destacando lo aclamada que es por el público. Sin embargo, otros se fueron encima de “la diva de Colombia”, pues consideran que es una persona “problemática”: “A Amparo Grisales siempre le molesta todo” y algunos consideran que “sí tiene corazón”: “Voy a decir algo de mi percepción sobre Amparo. Ella suena arrogante al hablar, pero siento que no es del todo así”.