Gobierno lanza borrador de resolución para regular explotación de hidrógeno geológico en Colombia

Desde hace varios años, el hidrógeno es identificado como una de las claves más prometedoras para la transición energética global. Y en Colombia, ese potencial empieza a consolidarse con pasos concretos. En medio del creciente interés internacional por las fuentes de energía limpia, el país no quiere quedarse atrás y por eso el Ministerio de Minas y Energía empezó a sentar las bases regulatorias para el desarrollo del hidrógeno geológico, una apuesta que podría posicionar a la nación como referente latinoamericano en el tema.

Una de las señales más claras de este impulso se dio durante el Cuarto Congreso Internacional de Hidrógeno, organizado por la Asociación de Hidrógeno de Colombia y el Consejo Mundial de Energía. Allí, expertos nacionales e internacionales coincidieron en que Colombia tiene ventajas competitivas únicas, una de ellas es la abundancia de recursos renovables. Además, cuenta con una matriz eléctrica con alta participación de la hidroelectricidad y una ubicación geográfica privilegiada para convertirse en un actor clave en el comercio regional de energía.

En el evento, se insistió en que el país no solo debe centrarse en la producción, también en habilitar toda la cadena de valor. Esto incluye la creación de mecanismos de financiamiento, incentivos a la demanda local de hidrógeno y derivados, así como el diseño de la infraestructura necesaria para su transporte y almacenamiento. En ese sentido, los puertos colombianos fueron señalados como posibles hubs energéticos estratégicos, capaces de dinamizar tanto el mercado interno como las exportaciones.

Pero más allá del discurso técnico, el Gobierno dio un paso concreto y de alto impacto. El Ministerio de Minas y Energía anunció la publicación del proyecto de resolución para regular la asignación de áreas destinadas a la evaluación, exploración y explotación del hidrógeno geológico en el país. Este documento estará disponible para comentarios públicos hasta el 17 de abril, permitiendo que actores de diversos sectores participen en la construcción de una normativa robusta y acorde a las necesidades del territorio.

Este proyecto se suma a otros desarrollos normativos que buscan que dar seguridad jurídica y promover la inversión en tecnologías limpias. Entre ellos, el Decreto 1597 de 2024 y el avance en la formulación del Conpes de hidrógeno, orientado a consolidar una política pública integral para este recurso. Ambos instrumentos son fundamentales para facilitar la integración del hidrógeno en sectores estratégicos como la energía eléctrica, el transporte de carga y pasajeros, y diversos procesos industriales que requieren descarbonización urgente.

No obstante, los desafíos no son menores. Uno de los temas que más preocupa a los expertos es la necesidad de fortalecer la cooperación entre la academia, el sector público y la industria privada. La transición energética no será viable si no se invierte de manera decidida en investigación aplicada y en la formación de talento humano capacitado para liderar este nuevo capítulo de la ingeniería energética.

En ese sentido, durante el Congreso se hizo énfasis en que los retos regulatorios, financieros y técnicos solo podrán ser superados si se construye una visión compartida entre todos los actores del ecosistema. La innovación, más que un deseo, es una condición de supervivencia frente a las exigencias del cambio climático y los compromisos internacionales asumidos por Colombia.

El Ministerio de Minas y Energía, al presentar el borrador de resolución, reafirma su interés en posicionar al país como pionero en el aprovechamiento del hidrógeno geológico, una modalidad que, a diferencia del hidrógeno verde o azul, se obtiene directamente del subsuelo sin necesidad de procesos industriales complejos. Esta fuente, aún poco explorada en el mundo, podría representar una oportunidad única de diversificación energética y autonomía tecnológica.