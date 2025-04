Daniel Palacios advierte posible apagón y responsabiliza al Gobierno Petro por no pagar a generadoras

Daniel Palacios, exministro del Interior. - Colprensa.

Daniel Palacios, quien ejerció como ministro del Interior durante la administración del expresidente Iván Duque, expresó su preocupación ante un posible colapso del sistema energético nacional.

A través de sus redes sociales, Palacios señaló directamente al actual Gobierno como responsable de un inminente apagón, debido a presuntos incumplimientos financieros con las compañías encargadas de la generación eléctrica.

En una publicación difundida desde su cuenta en X, anteriormente conocida como Twitter, Palacios afirmó: “Colombia está a horas de un apagón, y no será culpa del cambio climático… Es el resultado de un Petro mala paga. Sin pago, no hay operación. Y si no operan, el país se apaga. ¡Así de simple!”.

El exfuncionario sostiene que el Ejecutivo ha acumulado retrasos en los pagos tanto a empresas generadoras de energía como a los subsidios establecidos para garantizar el acceso al servicio en sectores vulnerables. Según él, esta situación ha llevado a dichas compañías a enfrentar una crisis financiera sin precedentes.

En su mensaje, Palacios explicó: “Sí, las mismas que garantizan que haya luz en sus hogares, energía en los hospitales, funcionamiento en las industrias y en la tienda de la esquina y en las escuelas de sus hijos”. Con ello, enfatizó que la operación del sistema eléctrico depende de una cadena que requiere sostenibilidad económica para funcionar con normalidad.

Para Palacios, los efectos de esta gestión recaerán sobre los ciudadanos. “Esta ineptitud la vamos a pagar todos, en recibos más caros, en cortes de luz y en un país que, literalmente, se empieza a pagar”, advirtió.

A lo largo de su declaración, el exministro reiteró que el riesgo no radica en fenómenos externos como el clima, sino en la falta de cumplimiento con las obligaciones contractuales por parte del Ejecutivo. A su juicio, esta falta de acción ha llevado al país a una situación crítica que podría desembocar en racionamientos energéticos.

En el cierre de su intervención, Palacios lanzó una crítica directa al presidente Gustavo Petro, anticipando que intentará desviar la atención sobre las causas reales del problema. “Ya lo verán, la próxima semana, echándole la culpa a alguien en el Consejo de Ministros. Petro, le ahorro el Consejo de Ministros y los videos delirantes, simplemente, pague lo que debe”, expresó.

El video y los comentarios del exministro circularon ampliamente en redes sociales, provocando reacciones divididas entre quienes comparten su advertencia y quienes la consideran una declaración con fines políticos. No obstante, sus palabras han puesto en el centro del debate público la situación actual del sistema eléctrico y el estado de las finanzas públicas en relación con el sector.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial frente a las declaraciones de Palacios. Entretanto, persisten las preocupaciones en diversos sectores ante la posibilidad de interrupciones en el suministro energético si no se adoptan medidas correctivas en el corto plazo.

