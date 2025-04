Así respondió Yina Calderón a las disculpas públicas de Norma Nivia en ‘La casa de los famosos’: “Ya no le voy a hablar más”

La empresaria volvió a arremeter en contra de Norma por lo que dijo sobre su cuerpo - crédito captura de pantalla RCN - @canalrcn/ Instagram

Yina Calderón, participante de La casa de los famosos Colombia, rompió el silencio tras las disculpas públicas ofrecidas por Norma Nivia, quien previamente había realizado comentarios despectivos sobre el cuerpo de la influenciadora.

El incidente ocurrió durante una actividad de cine dentro del programa, y aunque la actriz ya había pedido perdón en una ocasión anterior, decidió reiterar su arrepentimiento en vivo durante la gala de nominación del miércoles 2 de abril.

Norma Nivia interrumpió a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán para dirigirse directamente a Yina Calderón y a la audiencia. En su mensaje, la actriz expresó su pesar por las palabras que había pronunciado y reconoció que estas no reflejan los valores que le inculcaron.

“Quiero ofrecerle una disculpa pública a Yina Calderón. Esto no tiene nada que ver con el juego ni las nominaciones. Quiero ofrecerle una disculpa pública a la familia de Yina que seguramente también se sintió mal y a mi familia que sabe que eso no es lo que me enseñaron, no me representa, fue un error y me arrepiento, y los errores son para aprender”, declaró Nivia frente a las cámaras.

En el momento, Yina decidió ignorar las palabras de la modelo y guardar silencio; sin embargo, fue estando sola en el salón de maquillaje que la empresaria de fajas se refirió al tema ante las cámaras.

Yina Calderón reaccionó a las disculpas de Norma Nivia - crédito cortesía Canal RCN

“Yo le boté los puntos de nominación a Norma y pues ahí me pidió disculpas nacionales y bueno, en fin, ya… Yo en el fondo tengo mi corazoncito y ustedes lo saben. ¿Para qué ataco más a la marica?, pues ya me dijo que tenía el culo caído, pero ya no le voy a hablar más”, dijo Yina.

Yina fue acusada de tener doble moral por pedir respeto sobre comentarios de su cuerpo

La discusión comenzó cuando la actriz Norma Nivia hizo un comentario sobre las cirugías estéticas de Calderón, lo que desató una reacción inmediata por parte de la influencer huilense.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía un caso de victimización para Calderón terminó volviéndose en su contra, ya que los internautas no tardaron en señalar su historial de críticas hacia la apariencia física de otras figuras públicas.

Las redes sociales se llenaron de comentarios que acusaban a Calderón de actuar con doble moral. Los usuarios recordaron episodios pasados en los que la empresaria de fajas había emitido opiniones negativas sobre el físico de otros famosos, como Jessica Cediel y Marcelo Cezán. Estas críticas, que en su momento generaron indignación, han resurgido como evidencia de una aparente contradicción en su postura actual.

Jessica Cediel también fue criticada por Yina Calderón - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Uno de los casos más recordados por los internautas ocurrió en 2022, cuando Calderón se refirió a la situación de Jessica Cediel, quien enfrentaba una batalla legal contra el cirujano que le inyectó biopolímeros en los glúteos. En aquella ocasión, Calderón cuestionó la actitud de Cediel, sugiriendo que exageraba su situación y debía asumir las consecuencias de sus decisiones.

“Yo la admiro, me parece muy linda, pero, de pronto, me parece que a veces se hace mucho la víctima, cómo la vístima, vístima, vístima (sic) y digamos que yo sí he sufrido de biopolímeros re hijueputa y creo que ya no más, nené, ya relájate”, expresó Calderón en su cuenta de Instagram, según consignó el medio.

Estas declaraciones generaron una ola de críticas en su momento, y ahora han sido retomadas por los usuarios como ejemplo de su inconsistencia al exigir respeto por su propio cuerpo en el reality show.

Yina Calderón criticó el físico de Marcelo Cezán y las redes sociales se lo recuerdan tras altercado con Norma Nivia en 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito @maschismesdefamosos/TikTok

Otros internautas recordaron que incluso criticó el aspecto de Marcelo Cezán, presentador de la segunda temporada de La casa de los famosos, a quien criticó por sus líneas de expresión y lo llamo “bulldog”.

Las palabras las dio cuando Marcelo fue confirmado como nuevo presentador del reality. “Me encanta Marcelo, es un veterano, pero Marcelo, mi amor, la toxina lindo, esas arrugas las tiene, parece un bulldog, aplíquese la toxina, los hilos tensores, aproveche eso antes de que comience el programa porque se ve acabado como el acordeón de Alfredo Gutiérrez”, dijo hace meses Calderón.