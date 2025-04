Wendy Guevara dijo cuál es el participante que cree debe ganar ‘La casa de los famosos Colombia’ y dio sus razones: “Si no gana, es fraude”

Wendy Guevara dijo cuál es su persona favorita para ganar 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito @carlagiraldo/IG

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia avanza con intensidad, y las predicciones sobre quién se llevará el premio mayor no se han hecho esperar.

La mayoría de personas que se han atrevido a opinar y dejar su opinión respecto a quién será la persona que se ganará el programa en el 2025 se han dejado llevar por la viralidad de los videos que se han publicado en las redes sociales, sacados del 24/7 que se puede ver en la aplicación del Canal RCN, ya que en la gala principal presentada por Marcelo Cezán se editan algunas partes.

En esta ocasión, fue Wendy Guevara, la ganadora de La casa de los famosos México 2023, quien sorprendió a sus seguidores al revelar su favorita para ganar la edición colombiana del reality y al explicar por qué cree que deberían darle el premio a ella.

A través de una transmisión en vivo que hizo en su perfil de TikTok, la influencer mexicana dejó claro que su apuesta está con Melissa Gate. Según Wendy, la participante tiene todo lo necesario para ser quien apague las luces de la casa y se lleve los 400 millones de pesos colombianos.

Wendy Guevara aseguró que Melissa Gate debía ser la ganadora de 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito Canal RCN/Youtube

“Gana Melissa La casa de los famosos Colombia. (...) Tiene el porte, tiene la actitud, tiene la presencia, tiene todo. Y ni modo, team Melissa”, expresó Guevara en su transmisión en vivo, mientras la estaban maquillando y su estilista apoyaba su decisión, indicando que Melissa era la persona ideal para obtener el premio por el trabajo que ha hecho con contenido.

Wendy también aprovechó para mencionar a otra persona que le ha llamado la atención en la competencia, se refirió a un hombre que lo ve como un buen participante, pero también como prospecto para tener una relación con él.

“Y en segundo lugar, como es mi esposo, Altafulla. Lo amo y lo adoro y quiero todo con él, la penetración y todo; tiene que ganar él el segundo lugar. Altafulla segundo lugar, primer lugar Melissa”, dijo la mujer.

Seguido a esto, Wendy destacó la personalidad y presencia de Melissa dentro del programa, asegurando que cuenta con la energía y carisma necesarios para conquistar al público y convertirse en la próxima ganadora.

Pero su predicción no solo se quedó ahí, ya que le lanzó una puya al Canal RCN y a la producción del programa respecto al manejo de las votaciones, indicando que donde el resultado fuera diferente era porque se habría manipulado, por lo que aseguró que tomaría cartas en el asunto.

“Si no gana Melissa La casa de los famosos Colombia, fue un fraude. Hay que ser sinceros. Si no llega a suceder esto que estoy diciendo vamos a hacer un desmadre, de una vez les digo a los de RCN, porque es que tú no sabes todo lo que puede suceder, hay casos de que hacen mucho fraude", aseguró Wendy Guevara.

Wendy Guevara dice quién es la ganadora de 'La casa de los famosos Colombia 2' y por qué - crédito @tureality2.0/TikTok

La confianza de Wendy en sus predicciones no es nueva. Recordó que, en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, cuando tuvo la oportunidad de ingresar por un día, aseguró que Karen Sevillano sería la ganadora. Y así fue como ocurrió, pues ella vio el talento y las capacidades de la caleña que ahora presenta el After Show.

“Yo dije el otro año tiene que ganar Karen Sevillano. Cuando fui, entré dos días, y desde ahí yo dije: esta mujer va a ganar, si no es fraude, y ahora digo lo mismo, pero de Melissa, se lo merece”, comentó la mexicana.

Las palabras de Wendy han generado revuelo entre los seguidores del reality, quienes ahora están más atentos que nunca para ver si su predicción se cumple una vez más, especialmente por parte de los fans de Melissa Gate que también esperan que se lleve el premio.