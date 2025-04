La senadora Nadia Blel respondió comentario de Gustavo Petro sobre acoso a su casa en Cartagena: “Así como sus hijos menores de edad tienen derecho a no ser acosados mi hijo de tres años tiene el mismo derecho”

Senadora Nadia Blel denunció acoso frente a su residencia en Cartagena y respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Prensa Nadie Blel

La senadora Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima del Senado y miembro del Partido Conservador, denunció que en la noche del jueves 3 de abril de 2025 fue víctima de actos de acoso e intimidación frente a su residencia en Cartagena, por las protestas organizadas durante el inicio del tercer debate de la reforma a la salud.

La legisladora indicó que estas manifestaciones, que calificó como ilegales por no contar con los permisos necesarios, se llevaron a cabo mientras su hijo menor de edad se encontraba en el lugar junto a sus amigos.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la senadora expresó su preocupación por lo ocurrido, afirmando que este tipo de actos no solo infringen las leyes colombianas, sino que también exceden los límites del derecho legítimo a la protesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La denuncia que Blel Scaff hizo en sus redes sociales - crédito @nadiablel/X

“Hoy, algunos congresistas de la coalición de gobierno recurrieron a sus seguidores y montaron una manifestación ilegal, sin permisos, frente a mi residencia. Allí se encontraba mi hijo menor de edad junto a sus amigos”, escribió Blel, enfatizando que este tipo de acciones vulneran la privacidad y seguridad de su familia.

En respuesta a las declaraciones de la senadora, el presidente Gustavo Petro se pronunció el viernes a través de su cuenta en la red social X. El mandatario afirmó que los congresistas, como representantes del pueblo, no deberían temer dialogar con los ciudadanos.

“Los congresistas son representantes del pueblo, y no deben temer por dialogar con su pueblo. Debe hacerse de manera tranquila, respetando la intimidad, que es la última trinchera de la libertad, pero hay que dialogar, y no cerrar la puerta, todo congresista es responsable de su voto ante su pueblo. Los tiempos de comprar votos y entonces tratar al elector como simple objeto o sirviente se acabaron”, escribió el presidente

Presidente Gustavo Petro le respondió a la congresista, defendiendo las reuniones con ciudadanos - crédito @petrogustavo/X

El presidente también hizo un llamado a la familia Blel para que organice reuniones programadas con los ciudadanos y explique las razones detrás de su decisión de archivar la reforma laboral, una medida que, según Petro, buscaba erradicar el trabajo esclavo en Cartagena y el departamento de Bolívar.

“La familia Blel bien puede hacer reuniones programadas para explicar porque le hundieron la reforma laboral al pueblo trabajador de Cartagena. El gobierno les garantiza la seguridad. La consulta nacional es para eso, para abrir el camino tranquilo de la decisión popular en las urnas, no nos eche la culpa por lo que usted misma provocó, senadora Blel. Se trataba de que Cartagena y Bolívar dejaran de tener por fin trabajo esclavo, usted senadora, impidió eso. Dialogue tranquilamente con su pueblo sobre porque decidió eso”, agregó el mandatario en su mensaje.

La senadora Blel respondió a las declaraciones del presidente Petro, destacando que su postura política no justifica los actos de acoso hacia su familia: “Creo en el dialogo y la concertación, por eso mis decisiones en el congreso son fruto de ese espíritu de oír, ajustar y proponer. Eso no esta en discusión”.

La senadora Nadia Blel comparÓ ataques contra su familia con situaciones similares denunciadas por el presidente Petro - crédito @nadiablel/X

La legisladora comparó la situación con las denuncias realizadas por el propio presidente sobre el acoso a sus hijos menores de edad en espacios públicos.

“Lo que reclamo, Presidente Petro, es que así como sus hijos menores de edad tienen derecho a no ser acosados en estadios, parques temáticos, el colegio o las redes sociales, entre otros, como lo ha denunciado usted, y sin importar qué decisiones políticas haya tomado usted, mi hijo de tres años tiene el mismo derecho y no es justificable la agresión organizada y planificada por ninguna razón”, afirmó Blel a través de la red social X.

La senadora también acusó a congresistas y funcionarios del gobierno de organizar y planificar las manifestaciones frente a su residencia, calificando estas acciones como un intento de intimidación: “Que usted no comparta mis decisiones políticas no es argumento para justificar lo que hicieron congresistas y funcionarios de su gobierno acosando a una familia. Intentar justificarlo entre líneas es incentivar nuevos acosos por sus seguidores. No todo vale. Una Colombia polarizada, con odio y sin respeto no es lo que quiero para mi hijo y ningún otro niño”.