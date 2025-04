Director de la Ungrd comparó al río Cauca con la estrategia política de Claudia López: “A veces tira a la izquierda, a veces, a la derecha”

El director de la Ungrd arremetió contra Claudia López - crédito Felipe Cubillos, @MinSaludCol/X y Cristian Mercado/X

En una rueda de prensa, Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd), habló sobre las complicaciones del río Cauca por lo impredecible de sus corrientes hídricas. Sin embargo, sorprendió por hacer una comparación de dicha situación con una política colombiana.

Para el alto funcionario, el río Cauca es igual que la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que dependiendo de la situación se alía con la izquierda o la derecha para salir bien librada.

“El otro día decía que el río Cauca es como Claudia López, a veces tira a la izquierda y, a veces, a la derecha”, dijo Carillo desde Montería, en una reunión de seguimiento sobre las obras del plan de adaptación de La Mojana.

Durante su intervención, sostuvo que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activó sus mecanismos de defensa jurídica después de que él, en calidad de director, fuera declarado en incidente de desacato por no cerrar el boquete de Caregato en La Mojana.

Incluso, mencionó que están trabajando en obras para evitar inundaciones por el caudal del río Cauca.

“El río Cauca tiene esas dinámicas hídricas y eso no va a cambiar ni con una obra en Caregato ni con que se inviertan 10 billones de pesos. Entonces nosotros sí vamos a hacer una obra definitiva en ese punto conocido como Caragato. Pero para eso es necesario hacer primero la obra de emergencia que ya está contratada y estándar”, sostuvo.

El director presentó un recurso de consulta ante el Consejo de Estado, argumentando que sí hay acciones en curso. La controversia surge tras el fallo del 28 de marzo del Tribunal de Cundinamarca, que dio 30 días para presentar una solución definitiva.

Durante una inspección en Caregato, Carlos Carrillo, director de la Ungrd, evidenció el abandono de las obras del dique por parte del consorcio RCG - crédito @javier_pava_s/X - Colprensa

“Así es ese fallo, pues ni más faltaba. Yo lo respeto, pero lo elevaremos a nivel de consulta porque no es cierto que no se estén tomando acciones. Hay un contrato que ya está ejecutándose. En este momento se están haciendo los estudios topográficos y la maquinaria amarilla ya está en La Mojana”.

Y agregó: “Eso será una inversión de 17 mil millones de pesos, 25.000 horas de maquinaria amarilla, sin contar las volquetas, y eso va a ensanchar significativamente el Canal de la Esperanza. Mientras, de manera paralela se estructura la obra definitiva para construir ahí una piscina de sedimentación. Entonces, no es que Caregato no se vaya a cerrar”.

De igual manera, mencionó que a los políticos que están en campaña les gusta hacer política con los avances de los proyectos del Estado. Sin embargo, sostuvo que su interés es entregar resultados para el país.

“Nuevamente, y lo he dicho centenares de veces, porque los políticos, particularmente los que están en campaña y los candidatos a la alcaldía quemados y futuros candidatos de la región, pues les gusta hacer política con esto. Y yo no vine aquí a hacer política, yo vine aquí a dar soluciones. Nosotros contratamos y pues debo insistir que hoy mi presencia aquí es alrededor de un proyecto del Fondo de Adaptación, no de los proyectos de la Ungrd”.

El director de la Ungrd recordó a los senadores que pueden renunciar en marzo para lanzarse al Congreso en las siguientes elecciones - crédito @CarlosCarrilloA/X

El director de la Ungrd también lanzó pullas a la exsenadora por intentar aliarse el presidente de la República, Gustavo Petro, para obtener votos de cara a las elecciones al Congreso que se llevarán a cabo en 2026.

“¡Qué cobardía la de los congresistas de Claudia López! No necesitan escindirse, no necesitan balcanizar un partido para promover una rapiña de votos. Lo serio; lo decente, es renunciar (...) “Increíble que piensen merecer la Presidencia de la República y sean incapaces de hacer campaña sin la comodidad de la curul””, escribió en su cuenta de X.