Video: indignación en Bucaramanga por taxista que abandonó una perrita malherida; el sospechoso fue identificado

Un caso de maltrato animal generó conmoción en Bucaramanga, luego de que un hombre descendiera de un taxi y abandonara a una perrita en grave estado de salud en el barrio Kennedy, al norte de la capital santandereana. Según informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el animal, identificado como Lilo, fue dejado en unas escaleras frente a una veterinaria con una fractura en la columna que requería atención médica urgente.

El hecho quedó registrado en un video de una cámara de vigilancia, donde se observa al sujeto bajar del vehículo con la perrita y dejarla en el lugar sin asegurarse de que alguien la recibiera. Wilson Rey, veterinario que atendió al animal explicó que la fractura en la columna podría ocasionar la pérdida de sensibilidad en sus patas si no se realiza una cirugía de emergencia. “Me enteré cuando una clienta me llamó y me dijo que estaba en la puerta de la veterinaria. Tal vez el conductor no quiso maltratarla, pero debió esperar a que yo llegara o no dejarla sola”, declaró Rey a Caracol Radio.

De acuerdo con la Alcaldía de Bucaramanga, el taxi involucrado tiene placas SUD-595, y las autoridades ya lograron identificar al presunto conductor responsable del abandono. El secretario del Interior de Bucaramanga, Gildardo Rayo, informó que en las próximas 48 horas se llevará a cabo una audiencia para determinar la sanción correspondiente. El funcionario explicó que las multas por este tipo de actos pueden oscilar entre 1 y 50 millones de pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

Rayo también señaló que, aunque la Ley Ángel, que endurece las penas por maltrato animal, aún no está en vigor, este caso será procesado bajo el Estatuto de Protección Animal, establecido por la Ley 84. Además, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció que el caso será remitido a la Fiscalía para que el responsable enfrente cargos por maltrato animal, un delito que en Colombia puede conllevar penas de cárcel.

Reacciones de la comunidad y apoyo a Lilo

El abandono de Lilo generó una ola de indignación entre los habitantes de Bucaramanga y los defensores de los derechos de los animales. El concejal Camilo Machado y el veterinario Wilson Rey fueron fundamentales en la atención inicial de la perrita y en la presentación de las denuncias contra el taxista. “Lilo ya está en camino a sus exámenes, junto al doctor Wilson Rey. Gracias a todos por el apoyo y en especial a la veterinaria DogtorRey, por su amor y cuidado por este angelito”, expresó Machado en sus redes sociales.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente de Bucaramanga, Rosemberg Sanabria, destacó la solidaridad de los ciudadanos, quienes han contribuido con donaciones para cubrir los costos de los exámenes médicos de la perrita. “Gracias a la solidaridad de los ciudadanos, los exámenes iniciales han sido cubiertos mediante donaciones, demostrando el gran compromiso de los bumangueses con la protección animal”, afirmó Sanabria.

La Alcaldía de Bucaramanga aseguró que realizará un seguimiento exhaustivo al tratamiento médico de Lilo y que, de ser necesario, será trasladada a la Unidad de Bienestar Animal para garantizar su recuperación completa. Además, las autoridades recordaron que el maltrato y abandono de animales están prohibidos por la ley y pueden ser denunciados a través de la línea de emergencia 123 o mediante el número de la Unidad de Bienestar Animal.

En el último año, 22 personas fueron sancionadas en Bucaramanga por casos de maltrato animal, con multas que suman un total de $200 millones. Este caso pone nuevamente en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de protección animal y de fomentar la denuncia ciudadana para prevenir actos de crueldad contra los animales.