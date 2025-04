“Que los testigos no recuerdan, pero veamos lo que sí recuerdan”: Álvaro Uribe responde a los testimonios en el juicio en su contra

Álvaro Uribe subió un video en su cuenta de X hablando de las declaraciones de los más recientes testigos en su juicio - crédito (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

Giovanny Alberto Cadavid Zapata, exintegrante del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declaró en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta acusaciones de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

Según Cadavid, el congresista Iván Cepeda le ofreció beneficios jurídicos, asilo político, protección y dádivas con el fin de que lo involucrara con grupos paramilitares en su testimonio contra Uribe.

En este contexto, el expresidente Álvaro Uribe subió un video por medio de su cuenta de X en el que habló con respecto a estas declaraciones a las de otros testigos que han estado en el juicio recientemente. “Que los testigos no recuerdan, pero veamos lo que sí recuerdan”, comentó.

“Que qué sabíamos nosotros del doctor Uribe (..) Que (si) nosotros teníamos conocimiento de algún vínculo del doctor Uribe con las autodefensas o con grupos ilegales”, indicó Cadavid. Y agregó: “Y nosotros respondimos que no, que nosotros no sabíamos nada de ese tema”, comentó Giovanny Alberto Cadavid Zapata.

En un video publicado en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe respondió a las declaraciones de varios testigos en el juicio en su contra, destacando lo que considera omisiones en sus recuerdos. Uribe sostuvo que muchos de los testigos no recuerdan detalles clave, como que no lo conocen ni tienen información sobre supuestos vínculos de su hermano con paramilitares.

“Que los testigos no recuerdan, pero veamos lo que sí recuerdan: que no me conocen, que no saben de vínculos de mi hermano con paramilitares, que el senador Cepeda los visitaba, que el senador Cepeda o su compañera de correrías carcelarias, Mercedes Arroyo, les ofrecían beneficios para que me acusaran de vínculos con paramilitares”, comentó el expresidente colombiano en el material audiovisual.

Uribe también refutó las afirmaciones del testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, quien, según el expresidente, después de múltiples reuniones con Cepeda, inducía a los reclusos a testificar en su contra.

“Que Monsalve, testigo estrella, amigo del senador Cepeda, después de reunirse muchas veces con el senador Cepeda, inducía a los reclusos a hablar con Cepeda para hundir a Uribe; que en las verificaciones nadie de mi defensa ofreció beneficios para mentir o callar”, concluyó Álvaro Uribe en el video que subió en su cuenta de la red social X con respecto del juicio en su contra.

Por otro lado, el exparamilitar Máximo Cuesta en el contexto de este juicio, negó los supuestos beneficios ofrecidos por el senador Iván Cepeda para que declararan en contra del expresidente Uribe.

En su testimonio, el exparamilitar proporcionó detalles sobre un encuentro que tuvo en 2011 con la abogada Mercedes Arroyave Ardila y el senador Iván Cepeda, en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. Sin embargo, Máximo Cuesta rechazó las acusaciones de que Cepeda le hubiera ofrecido algo a cambio de declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Él nunca nos llegó a hablar de beneficios. Lo que nos hablaba de beneficio era la doctora Mercedes Ardila Arroyave”, afirmó.

Y agregó: “Terminó la reunión y nos fuimos para el patio. Cuando llegamos al patio, no sé qué problema tenía Monsalve en el patio, que ese día lo atacaron allá en el patio”. La declaración del exparamilitar van en contra de lo dicho por Giovanny Alberto Cadavid Zapata, alias Cadavid, y Elmo José Mármol Torregrosa, alias El Poli, quienes señalaron a Cepeda.

En su testimonio, Máximo Cuesta no solo habló de la reunión con la abogada Mercedes Arroyave Ardila y el senador Iván Cepeda en la cárcel de Cómbita, sino que también entregó detalles sobre la solicitud que le habría hecho el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe.

Según Cuesta, Monsalve se mostró cada vez más insistente en 2012, cuando comenzó la investigación contra Uribe, pidiéndole que declarara en su contra. Sin embargo, Cuesta negó que el senador Cepeda le hubiera ofrecido algo a cambio de un testimonio en contra del expresidente.