La periodista Tatiana Franko vivió un miedoso episodio el fin de semana en Bogotá cuando iba en un taxi: esto fue lo que le pasó

Tatiana Franko tuvo un susto con un taxi que tomó en las calles de Bogotá - crédito @tatiana_franko / Instagram

La periodista y creadora de contenido Tatiana Franko, conocida por el pódcast Vos podés, compartió una experiencia angustiante que vivió recientemente en Bogotá.

Aunque la comunicadora trabajó en medios de comunicación, se ha destacado por darle voz a historias impactantes en su programa. Sin embargo, en esta oportunidad fue ella la protagonista de las publicaciones, por relatar el episodio que atravesó en el último fin de semana de marzo y aprovechó para alertar sobre los peligros de tomar un taxi en la calle.

A través de su cuenta de Tiktok, Tatiana Franko contó que todo ocurrió en la mañana del sábado 29 de marzo, cuando, debido al alto tráfico y la falta de disponibilidad en aplicaciones de transporte, optó por abordar un carro del servicio público que estaba en la vía, sin imaginarse lo que estaba por pasarle.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con sus declaraciones, en un principio el recorrido parecía transcurrir con normalidad, pero todo cambió cuando el conductor ignoró su indicación de girar hacia la dirección a la que ella se dirigía y en ese momento cambió el panorama.

Tatiana Franko pasó un momento de susto con un taxi que tomó en la calle - crédito Génesis Morales

Según narró la periodista, antes de entrar en pánico — pues está más prevenida con este tipo de situaciones debido a las historias de las que se ha enterado en su programa, cada día es más desconfiada en varios aspectos y con algunas personas— reiteró varias veces la instrucción, pero el taxista continuó su marcha sin hacer caso. En ese instante, un escalofrío recorrió su cuerpo y la invadió una sensación de miedo e incertidumbre.

“No sé si ando muy paranoica con todo lo que escucho, ustedes saben que yo escucho unas historias de terror, pero me pasó algo que quiero compartirles para que estén muy alertas, sobre todo. Yo no suelo parar taxis en la calle, por lo general pido carros en aplicaciones, pero ayer estaba saliendo de una cita médica y había mucho tráfico, así que decidí salir a la calle y parar el primer taxi que estaba por ahí. Era un señor ya como de edad, me subí distraída como siempre y con mi celular en la mano, le di la dirección normal y realmente no me percaté de la calle por la que veníamos, de repente yo alzo la mirada y veo que es la zona de mi barrio y estoy súper bien ubicada", empezó contando la periodista.

Seguido a esto, Tatiana explicó que para llegar a su destino no hay otra alternativa que girar a la izquierda, lo que le indicó en su momento al taxista, el cual en varias oportunidades le había pedido la dirección del lugar, pero “el señor se hizo el loco y el que no me escuchaba” al punto de que se pasó de calle y fue en ese instante cuando el miedo se apoderó de Franko.

“Yo le decía: ‘Señor, le estoy diciendo que a la izquierda’ y el tipo le mete el acelerador. No puedo explicarles la sensación de terror que tuve esos cinco segundos de mi vida, una cosa horrorosa. A mí me bajó un frío por el estómago, inmediatamente miré la chapa del taxi, era una de esas viejas, y pensé: ‘esto debe estar asegurado, este señor me va a llevar a un monte’. El tipo aceleró como loco, afortunadamente era una calle como residencial, con gente y perritos, pero cuando el tipo acelera yo le vi la mala intención y empiezo a gritarle”, relató Franko.

Tatiana Franko contó que vivió un episodio de miedo con un taxista en Bogotá - crédito tatiana_franko/TikTok

Cuando el taxista aceleró repentinamente, Tatiana sintió que la situación podía volverse aún más peligrosa, por lo que reaccionó de inmediato.

“Empiezo a gritarle: ‘señor, que a la izquierda’, o sea, el tipo ya no podía hacerse el sordo claramente, y le pego a la silla por la parte de la espalda y lo empujo y gritando, le dije: ‘¿Usted no me está escuchando?, que a la izquierda’, pero parecía una loca desquiciada. El señor se quedó tieso y me dijo, obviamente enredándome: ‘Ay, perdón, es que usted me dijo que era por la ciento algo’, y le dije: ‘Que no, que por la ciento nada, le estoy diciendo hace rato que a la izquierda, ¿por qué sigue?, ¿por qué avanza? Hágame el favor y para ya’. Claramente, el tipo para, me bajo del taxi, le pagué, no tomé las placas de los nervios y entré a mi casa que me desmayaba, yo no sé cómo podía sostener las piernas”, reveló la periodista.

El temor que sintió fue tan grande que, apenas logró bajarse del vehículo, se sintió descompuesta, en ese momento más que mostrar la identidad del señor, su prioridad era su seguridad y aprovechó la historia para enviar un mensaje a sus seguidores.

“¿Cuáles eran las intenciones? No tengo ni idea, afortunadamente no pasó a mayores, pero el corazón habla, y eso no era normal porque le dije más de cinco veces que volteara y le vi la actitud de hacerse el sordo. Gracias a Dios estoy bien, tranquila, no pasó nada, pero ustedes qué creen que pasó en mi cabeza, pensé en todas las mujeres, en mis mujeres, en mi comunidad, en ustedes, de hecho recordé historias que me han contado en el pódcast. Estamos absolutamente expuestas”, confesó.

“Las reflexiones son: no agarrar carros por la calle, anotar la placa, estemos informando en dónde estamos a una persona de confianza, digan en qué taxi van, mandemos la ubicación que la vaina está jodida”, puntualizó.